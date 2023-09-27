موعد تغيير الساعة في مصر 2023.. متى يبدأ التوقيت الشتوي؟

أسابيع قليلة تفصلنا عن موعد انتهاء التوقيت الصيفي 2023 في مصر، إذ ينتظر الكثير من المواطنين بدء العمل بالتوقيت الشتوي، حتى يتمكنوا من من ضبط الساعات الخاصة بهم، إذ يفضل قطاع كبير من المواطنين هذا التوقيت، الذي يتناسب مع الأجواء الشتوية، ما يجعلهم يهتمون بمعرفة موعد تغيير الساعة في مصر وبدء التوقيت الشتوي.

وبعد مرور نحو 5 أشهر على تطبيق التوقيت الصيفي منذ بدء العمل به، وفق ما أعلنه مجلس الوزراء، نوضح من خلال هذا التقرير، موعد تغيير الساعة في مصر 2023، وبدء التوقيت الشتوي، وفق ما أعلنه مجلس الوزراء، كالتالي:

موعد تغيير الساعة في مصر وبدء التوقيت الشتوي

في شهر أبريل الماضي، أعلن مجلس الوزراء تطبيق التوقيت الصيفي في مصر، الذي بدأ مع حلول منتصف الليل من آخر جمعة في شهر أبريل، إذ تم حينها تقديم الساعات لمدة 60 دقيقة، على أن يستمر تطبيق هذا التوقيت لمدة 6 أشهر، وحتى آخر خميس في شهر أكتوبر المقبل، ليتم حينها تأخير الساعات الخاصة بالمواطنين لمدة 60 دقيقة.

متى يتم تطبيق مواعيد غلق المحلات الشتوية؟

وعن موعد تطبيق مواعيد غلق المحلات الشتوية، إذ أوضحت وزارة التنمية المحلية في قرار سابق لها عام 2020، المواعيد الخاصة بغلق المحلات الصيفية، على أن تبدأ مع آخر جمعة من شهر أبريل من كل عام، وتستمر حتى آخر خميس من شهر سبتمبر، ما يعني أنه يتم تطبيق مواعيد غلق المحلات الشتوية 2023، بدءا من بعد غد الجمعة الموافق 29 سبتمبر الجاري.