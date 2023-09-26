عاجل.. موعد بدء التوقيت الشتوي في مصر.. 35 يوما تفصلنا عن تغيير الساعة

موعد بدء التوقيت الشتوي في مصر، يهم ملايين الأسر المصرية التي تستعد للعام الدراسي الجديد الأحد المقبل، إذ سيؤثر تغيير التوقيت الصيفي وبدء التوقيت الشتوي، على بدء اليوم الدراسي ومواعيد المذاكرة والنوم للكثير من الطلاب.

موعد بدء التوقيت الشتوي في مصر

أقل من 35 يومًا تفصلنا عن موعد بدء التوقيت الشتوي في مصر، إذ سيجري تأخير الساعة 60 دقيقية كاملة، الخميس الأخير من أكتوبر المقبل، وفقًا لما أعلنه مجلس الوزراء سابقًا، حيث بدأ تطبيق التوقيت الصيفي في الجمعة الأخيرة من أبريل الماضي، وسيظل العمل به مستمرًا حتى الخميس الأخير من أكتوبر المقبل.

موعدء بدء العام الدراسي وتغيير التوقيت الصيفي

ووفقًا لمنشور وزارة التربية والتعليم، فأن العام الدراسي الجديد، سيبدأ بعد نحو 4 أيام من الآن، السبت المقبل، أي قبل 4 أسابيع من بدء تغيير التوقيت الصيفي وتطبيق التوقيت الشتوي في مصر.

الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2024

- موعد بدء الدراسة للترم الأول: 30 سبتمبر 2023 حتى الخميس 25 يناير 2024.

- امتحانات الترم الأول: الأحد 14 يناير 2024 .

- موعد امتحانات الترم الأول لصفوف النقل بالتعليم الفني: الثلاثاء 9 يناير 2024.

- 27 يناير 2024: بدء إجازة الفصل الدراسي الأول لمدة أسبوعين.

- موعد الدراسة في الترم الثاني: السبت 10 فبراير 2024 حتى الخميس 6 يونيو 2024.

- امتحانات الترم الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية: السبت 25 مايو 2024.

- امتحانات الدبلومات الفنية للترم الثاني: السبت 1 يونيو 2024.

- امتحانات الثانوية العامة للترم الثاني: السبت 15 يونيو 2024.