تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسان جورج.. «اتفرج وأنت في البيت»

ساعات قليلة ويبدأ لقاء العودة للمارد الأحمر في بطولة دوري أبطال أفريقيا، لذا يهتم الكثيرون بمعرفة تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسان جورج، لمتابعة المباراة التي تؤهل الفائز للصعود إلى دور المجموعات.

وفي السطور التالية، نعرض تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسان جورج الإثيوبي في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسان جورج

ينطلق لقاء الأهلى وسان جورج الإثيوبى على استاد القاهرة الدولى في السابعة مساء اليوم الجمعة الموافق 29 سبتمبر.

وتذاع مباراة الأهلي وسان جورج عبر قناة ONTime Sports HD1

القناة: ON Time Sports 1.

القمر الصناعي: Nile Sat.

تردد القناة: 11861.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: رأسي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الجودة: HD.

كما تتيح القناة خاصية مشاهدة المباراة عبر صفحتها على «فيس بوك»، إضافة إلى إذاعة المباراة عبر التردد الأرضي لقناة «تايم سبورت».

نتيجة مباراة الذهاب بين الأهلي وسان جورج

واستطاع النادي الأهلي تحقيق الفوز بثلاثية نظيفة على سان جورج، في مباراة الذهاب بقدم حسين الشحات وأحمد عبدالقادر؛ ليصعب الأهلي المهمة على الفريق الإثيوبي.