أمين معلوف أمينا عاما لـ الأكاديمية الفرنسية مدى الحياة (فيديو)

انتخب الكاتب الفرنسي من أصل لبناني أمين معلوف أمينا عاما دائما للأكاديمية الفرنسية، وهو منصب سيشغله مدى الحياة، إذ إنّه لم يشغل منصب الأمين العام للأكاديمية، سوى 32 شخصًا منذ عام 1634.

أمين معلوف أول شخصية من أصل غير فرنسي يتولى المنصب

ويعد أمين معلوف أول شخصية من أصل غير فرنسي تتولى هذه المهمة، وكان ينظر إليه على أنه المرشح الأوفر حظا لقيادة الأكاديمية، حيث تحظى شخصيته بالإجماع، نظرا إلى انخراطه القوي في أنشطة المؤسسة التي انضم إليها عام 2012، ويخلف الآن إيلين كارير دانكوس التي توفيت في أغسطس الماضي، وقد فاز بهذا المنصب بأغلبية 24 صوتا مقابل 8 لمنافسه وصديقه الكاتب جان كريستوف روفان، في عملية انتخاب أجريت بصورة مغلقة، خلال الجلسة الأولى للأكاديمية الفرنسية بعد العودة من الإجازة.

الأكاديمية الفرنسية تضم 40 مقعدا

وتضم الأكاديمية الفرنسية 40 مقعدا يشغل 28 منها رجال و7 نساء، وهناك 5 مقاعد شاغرة في انتظار الانتخابات، ويسمى أعضاؤها بـ«الخالدين»، ومن مهامها الحفاظ على اللغة الفرنسية، وتحديث القواميس.

وإثر انضمام أمين معلوف إلى الأكاديمية الفرنسية عام 2012، نقش معلوف على سيفه الخاص بأعضاء المؤسسة العريقة رمز «ماريان» شعار الجمهورية الفرنسية وأرزة لبنان.

أول كتاب باللغة الفرنسية من تأليف أمين معلوف

وأصدر أمين معلوف كتابه الأول بالفرنسية «الحروب الصليبية كما رآها العرب» عام 1983 وظل هذا الكتاب الذي ترجم إلى معظم اللغات الأوروبية يلقى الرواج لمدة 20 عاما ولم تتراجع مبيعاته خلال كل تلك الفترة.