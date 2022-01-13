مدرسة الإدارة الفرنسية: نتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب منذ 2019

قال ممثل عن المدرسة الوطنية للإدارة الفرنسية، إن الأكاديمية الوطنية للتدريب بدأت في التعاون مع المدرسة في عام 2019، مشيرًا إلى أنه شارك في هذه المبادرة في مجال إدارة الموارد البشرية، وتبادل الخبرات الخاصة بالمناصب الإدارية المختلفة، وكان موجودا في لجنة لاختيار المشاركين.

العمل مع المديرين التنفيذيين من مصر في مبادرات مختلفة

وأضاف في كلمته ضمن فعاليات حفل تخرج دفعات الأكاديمية الوطنية للتدريب، في النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، أنه عمل مع المديرين التنفيذيين من مصر في الكثير من المبادرات المعنية ببناء القدرات الخاصة بالمديريين التنفيذيين التي عقدت في باريس، بعد أن رشحت الأكاديمية الوطنية للتدريب بعض الشخصيات من مختلف المجالات مع مسؤولي البرامج المختلفة.

المشاركة في الجلسات المعنية بإدارة الموارد البشرية

وتابع: «في البرنامج الخاص بالتنفيذيين، شارك المشاركون في الجلسات المعنية بإدارة الموارد البشرية، وقمت بصياغة الوحدات المختلفة في الموضوعات الخاصة بالخدمة المدنية وإدارة الكفاءات والجدارات وإدارة الموارد البشرية وتكنولوجيا المعلومات».