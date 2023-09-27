فرنسا تعزي العراق في ضحايا حريق قاعة أعراس الحمدانية

تقدمت السفارة الفرنسية في العراق، اليوم الأربعاء، بخالص التعازي لذوي ضحايا حادث حريق قاعة الأعراس في الحمدانية بمحافظة نينوى، مساء أمس الثلاثاء، والذي أسفر عن مصرع ما لا يقل عن 450 شخصاً، بحسب تقديرات غير نهائية.

فرنسا تعزي العراق

وذكرت السفارة الفرنسية، في بيان نقله موقع «السومرية نيوز»: «تتقدم السفارة الفرنسية بتعازيها الحارة لأهالي قرقوش وذوي ضحايا الحادث الأليم في الليلة الماضية، قلوبنا مع السكان الثكلى».

تعازي من مختلف الدول

وأعلنت عدة دول عربية وعالمية تضامنها وتعازيها للعراق حكومة وشعباً، في حادث حريق «عرس الحمدانية» في محافظة نينوى.

في الوقت نفسه، كشف مجلس أمن إقليم كردستان العراق، اليوم الأربعاء، القبض على صاحب قاعة «الهيثم» التي اندلع فيها حادث حريق وأوقع مئات الضحايا في محافظة نينوى، حيث كان يتواجد في محافظة أربيل المجاورة، في شمال العراق.

أوامر القبض على الأشخاص

وأوضح المجلس في بيان، أن «وزارة الداخلية الاتحادية أصدرت أمراً بالقبض على عدد من الأشخاص، بينهم صاحب القاعة، بعد ورود مذكرة توقيف، قامت مؤسساتنا في مجلس أمن إقليم كردستان في أربيل، بإلقاء القبض على صاحب القاعة، وتسليمه إلى وزارة الداخلية الاتحادية».