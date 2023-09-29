تطورات الحالة الصحية للفنان محمد فريد: فحوصات طبية جديدة اليوم

يتابع الجمهور تطورات الحالة الصحية للفنان محمد فريد، بعد نقله إلى أحد المستشفيات، وحجزه في العناية المركزة خلال الساعات الماضية، لحين استقرار حالته، بعد إجراء الفحوصات الشاملة والتحاليل اللازمة.

وضمن آخر تطورات الحالة الصحية للفنان محمد فريد، يخضع اليوم لفحوصات وأشعات وتحاليل جديدة، للاطمئنان على مدى تحسن حالته الصحية، خاصة أنه يعاني من نقص في الهيموجلوبين، حسب تصريحات ابنته لـ«الوطن».

تطورات الحالة الصحية للفنان محمد فريد

وقالت ناهد محمد فريد، إن مغادرة والدها للمستشفى من عدمه، يتوقف على نتيجة الفحوصات الطبية ومدى تحسن حالته الصحية، مشيرة إلى أنهم يترقبون قرار الأطباء في هذا الشأن، ومعرفة إذا ما كان والدها سيستمر بالمستشفى، أم من الممكن استكمال فترة علاجه بالمنزل.

أبرز أعمال الفنان محمد فريد

بدأ الفنان محمد فريد، مشواره الفني في فترة السبعينيات من القرن الماضي، واتسم بتقديم الأدوار الكوميدية، ومن أشهر الأعمال المسرحية التي شارك بها «راقصة قطاع عام، انتهى الدرس الغبي».

ومن الأعمال الدرامية التي شارك بها «ليالي الحلمية، وقال البحر، عصر الحب، أهلا بالسكان، الشهد والدموع، غوايش، رحلة السيد أبو العلا البشري، أنا وإنت وبابا في المشمش، السبنسة».

ومن الأعمال السينمائية «السقا مات، حب في الزنزانة، احترس من الخط، الدرجة الثالثة، المغتصبون، الشيطانة التي أحبتني، مجانين على الطريق، زيارة السيد الرئيس».