الفنان محمد فريد بعد شائعة مرضه: «أنا بخير وقاعد عند بنتي في بيتها»

قال الفنان القدير محمد فريد، إن حالته الصحية جيدة ولا صحة للأخبار المنتشرة حول تدهور حالته، مضيفا أنه في الوقت الحالي في منزل ابنته في أكتوبر وليس في المستشفى، وأن الصورة المنتشرة التي تزعم مرضه هي من فيلم «حار جاف صيفا» منذ 3 أعوام.

وأوضح فريد، في تصريحات لـ«الوطن»، أن هذه الشائعة بيَّنت كم المحبة من قبل الجمهور، وقال إن عددا كبيرا من الفنانين ومجلس النقابة تواصلوا معه لبيان صحة ذلك الأمر، ومنهم أحمد صيام عضو مجلس النقابة.

وكان وائل عبدالعزيز، شقيق النجمة ياسمين عبدالعزيز، نشر صورة للفنان الكبير محمد فريد داعيا له بالشفاء، وأدلى وائل بعدها بالعديد من التصريحات الصحفية وقال فيها إن فريد في المستشفى وطالب الجميع بالدعاء له، وهو ما نفاه محمد فريد.

وكانت آخر أعمال الفنان محمد فريد مسلسل «بركة» مع النجم عمرو سعد عام 2019، وسبقها «الأب الروحي» مع أحمد عبدالعزيز و«كفر دلهاب» مع يوسف الشريف.