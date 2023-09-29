حنفي جبالي يلتقي رئيسي غرفتي البرلمان في جنوب إفريقيا

التقى المستشار الدكتورحنفي جبالي رئيس مجلس النواب، نوسيفوي مابيسا رئيسة الجمعية الوطنية في جنوب إفريقيا، وأموس ماسوندو رئيس المجلس الوطني للمقاطعات في جنوب إفريقيا، على هامش مشاركته على رأس وفد برلماني رفيع المستوى، في أعمال النسخة التاسعة من المنتدى البرلماني لدول البريكس، المنعقدة حالياً في جوهانسبرج، جنوب إفريقيا.

العلاقات الثنائية بين مصر وجنوب إفريقيا

وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، عمق ومتانة العلاقات الثنائية بين مصر وجنوب إفريقيا وحرص قيادتي البلدين على الدفع بهذه العلاقات قدما نحو آفاق أرحب، منوهًا بأهمية التشاور والتنسيق المستمر بين البلدين بشأن قضايا ومصالح قارة إفريقيا والعمل على تحقيق تطلعات شعوب القارة نحو الاستقرار والتنمية.

دعوة مصر للانضمام لعضوية بريكس

كما رحب المستشار الدكتور حنفي جبالي بدعوة مصر للانضمام لعضوية بريكس، باعتبارها استكمالاً لانخراط مصر النشط مع دول التجمع منذ إطلاق مبادرة "بريكس بلس" في عام 2017، والتي شاركت مصر بانتظام في فعالياتها المختلفة على مستوى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، و رئيس مجلس الوزراء ، وزير الخارجية.

وأوضح رئيس مجلس النواب، أنّ مصر تتطلع للمشاركة الفعالة في مختلف مبادرات وآليات البريكس، وأهمية تعزيز قنوات للتواصل بين برلمانات دول البريكس، بما يسهم في تحقيق أهداف البريكس في مختلف المجالات، وفي مقدمتها التجارية والاقتصادية، فضلاً عن التنسيق بشأن مختلف القضايا على الساحة الدولية بما يحقق الأهداف المشتركة لدول التجمع في إصلاح النظام الدولي ليصبح أكثر عدالة وشفافية وديمقراطية، ويعزز صوت الدول الناشئة والاقتصادات النامية في وضع أجندة العمل الدولي.

كما شدد على أهمية دفع التعاون جنوب – جنوب من أجل إيجاد حلول عملية وقابلة للتنفيذ لمواجهة التحديات التي تُعاني منها الدول النامية، منوهًا بضرورة عمل الدول الإفريقية على تسريع تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة القارية، وما يمكن أن يسهم به ذلك في خلق فرص إضافية لتعزيز التعاون مع دول البريكس لتحقيق المصالح والأهداف المشتركة للتجمع وقارة إفريقيا.

مشاركة مصر في المنتدى البرلماني

من جانبها، ثمنت رئيسة الجمعية الوطنية في جنوب إفريقيا مشاركة مجلس النواب المصري في المنتدى البرلماني لدول البريكس باعتبارها أول مشاركة لمصر في آليات تجمع البريكس بعد انضمامها إليه، مشيرة إلى اعتزاز جنوب إفريقيا بالعلاقات التاريخية المتميزة مع مصر، وسعي جنوب إفريقيا إلى تعزيز التعاون الثنائي مع مصر في المجالات كافة.

كما أكدت أنّ انضمام مصر للبريكس هو إضافة قوية للتجمع، وللدول الإفريقية، نظراً لما تتمتع به من حضارة عريقة ودور ريادي في قارة إفريقيا، وما تشهده حالياً من طفرة تنموية واقتصادية واهتمام من القيادة المصرية بشواغل القارة السمراء.