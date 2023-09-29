سبب وفاة مايكل جامبون بطل أفلام هاري بوتر.. مرض خطير تسبب في رحيله

خبر حزين تلقاه محبو ومتابعو سلسلة هاري بوتر العالمية، بعد وفاة مايكل جامبون، الذي يعد واحدًا من أشهر أبطالها، بعد رحلة صراع مع المرض؛ لذا نستعرض في السطور التالية سبب وفاة مايكل جامبون بطل افلام هاري بوتر والمرض الذي كان مصابًا به.

سلسلة هاري بوتر

قبل توضيح سبب وفاة مايكل جامبون بطل أفلام هاري بوتر والمرض الذي أُصيب به، وتسبب في ابتعاده عن التمثيل، يمكن الإشارة إلى أن سلسلة هاري بوتر تعد هي السلسلة الأشهر عالميًا على الإطلاق، وحظيت بمتابعة جماهيرية كبيرة.

سبب وفاة مايكل جامبون بطل أفلام هاري بوتر ومرضه

وعن سبب وفاة مايكل جامبون بطل أفلام هاري بوتر، والمرض الذي أُصيب به، فإنّ صحيفة «الجارديان» ذكرت أنّ الممثل العالمي مايكل جامبون الذي يعد واحدًا من أشهر أبطال السلسلة العالمية عانى من مرض الالتهاب الرئوي، وبعد تطور حالته الصحية انسحب من العمل المسرحي عام 2014، وتوفي أمس عن عمر ناهز 80 عامًا.

ويعتبر مايكل جامبون بطل أفلام هاري بوتر واحدًا من أشهر الممثلين على مستوى العالم، لا سيما بعد مشاركته في سلسلة هاري بوتر، ووُلد في آيرلند عام 1940، وقدم شخصية ألبوس دمبلدور في سلسلة هاري بوتر، كما شهدت مسيرته الفنية تجسيد العديد من الأدوار الاستثنائية بدأت من المسرح الوطني الناشئ تحت إدارة لورانس أوليفييه ثم انتقل إلى السينما.

حصول مايكل جامبون على جائزة أوليفييه

وحصل مايكل جامبون بطل أفلام هاري بوتر على جائزة أوليفييه، كما لُقب بـ«الجامبون العظيم»، ولعب أيضًا دور جورج الخامس في خطاب الملك عام 2010.

انسحاب بطل سلسلة هاري بوتر من العمل المسرحي

جاء انسحاب بطل سلسلة هاري بوتر من العمل المسرحي في 2014 نتيجة وجوده لصعوبة كبيرة في تذكر السطور والحديث في أثناء وجوده على خشبة المسرح، وهو ما أوضحه مايكل جامبون، خلال حديثه لـصحيفة «جارديان»: «أشعر بالحزن حيال ذلك وأحب المسرح، لكني لا أستطيع أن أرى نفسي أؤدي أدوارًا ضخمة مرة أخرى».

كما أدى مرض الالتهاب الرئوي إلى انسحاب مايكل جامبون بطل أفلام سلسلة هاري بوتر من بطولة فيلم «The Habit of Art» للمخرج آلان بينيت، على المسرح الوطني، قبل أسابيع فقط من ليلة الافتتاح، وحل محله ريتشارد غريفيث.