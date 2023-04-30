معلومات عن العالمي آلان ريكمان بروفيسور سنايب في سلسلة هاري بوتر

يحتفل محرك البحث العالمي جوجل، اليوم الأحد، بالذكرى 76 لـ آلان ريكمان، بظهور صورته على المحرك، فمن هو؟ وما أهميته للعالم ليحتفل بذكرى ميلاده محرك البحث الأشهر؟

من هو آلان ريكمان؟.. العدو اللدود في سلسلة «هاري بوتر»

ووفقا لموقع «آي إم دي بي»، يعتبر آلان ريكمان مخرجا وممثلا سينمائيا ومسرحيا بريطانيا ذائع الصيت، شارك في العديد من الأعمال الناجحة والشهيرة عالمياً أبرزها على الإطلاق دوره بسلسلة أفلام «هاري بوتر»، حيث تقمص دوره ببراعة شديدة نال عنها عدة جوائز.

آلان ريكمان.. ساحر هاري بوتر الشرير «الطيب»

التحق الممثل البريطاني آلان ريكمان في بداياته بفرقة شكسبير الملكية؛ لتبدأ مسيرته الفنية عام 1974 كممثل مسرحي، ولكنه اشتهر بعد أن برع في أدائه لدور «سيفروس سنيب» بسلسلة أفلام «هاري بوتر»، والذي أثنى عليه النقاد، فيما قدم العديد من الأعمال السينمائية والفنية الأخرى الناجحة، مثل «روبن هود أمير اللصوص» في عام 1991، والفيلم الشهير Sense & Sensibility أو العقل والعاطفة، و«الحب الحقيقي» في عام 2003.

جوائز حازها آلان ريكمان

وخلال رحلته الفنية الطويلة، حاز نجم السينما والمسرح العالمي على العديد من الجوائز، من بينها جائزة جولدن جلوب وجائزة إيمي وجائزة نقابة ممثلي الشاشة عن أدائه في الفيلم التلفزيوني عن السيرة الذاتية للقس الروسي «راسبوتين»، والذي تمّ إذاعته بالاسم الفني راسبوتين: خادم القدر المظلم - Rasputin: Dark Servant of Destiny في عام 1996.

الأعمال الأشهر للممثل العالمي آلان ريكمان

كما شارك النجم العالمي بروس ويلز بطولة فيلمه الشهير «Die Hard» أو الموت الصعب والذي عرض عام 1988 وكان بمثابة محطة مهمة له بجانب أبرز محطاته فيلم «هاري بوتر».

ولد آلان ريكمان بالعاصمة البريطانية لندن عام 1946، واسمه بالكامل آلان سيدني باتريك ريكمان، وأصوله ترجع إلى عائلة أيرلندية وويلزية، فيما رحل عن عالمنا في الـ 14 من يناير 2016، عن عمر ناهز 70 عاماً بعد أن أثرى السينما والمسرح العالمي بالعديد من الأعمال الناجحة.

مشاهد من أعمال آلان ريكمان

- أحد المشاهد الرئيسية بأفلام هاري بوتر:

-برومو راسبوتين: خادم القدر المظلم..

Rasputin: Dark Servant of Destiny

- أحد مشاهد فيلم العقل والعاطفة..

- مشهد من فيلم Die Hard