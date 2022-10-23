سبب وفاة بطل «هاري بوتر».. تعفن في الدم وعدوى بالجهاز التنفسي

كشفت السلطات الطبية عن سبب وفاة الممثل البريطاني روبي كولترين، الذي عرف بأداء شخصية «روبوس هاجريد» في سلسلة أفلام «Harry Potter»، والذي رحل عن عالمنا في 15 أكتوبر الجاري عن عمر يناهز الـ 72 عاما، بسبب معاناته من مشاكل صحية عديدة وفقا لما أظهرته شهادة الوفاة التي تم الكشف عنها للمرة الأولى.

وتوفي روبي كولترين بطل سلسلة أفلام «Harry Potter» بسبب فشل عدد من الأجهزة في جسده، حيث أشارت شهادة الوفاة إلى أنه كان يعاني من تعفن الدم وعدوى الجهاز التنفسي السفلي وانسداد القلب، خاصة أن كان مريضًا لبعض الوقت وتم تشخيصه بمرض السكري من الدرجة الثانية والسمنة، وفقا لما نشره موقع «ديدلاين».

نجوم وأبطال «Harry Potter» ينعون روبي كولترين: الأكثر مرحا

وأدت وفاة روبي كولترين إلى حالة واسعة من الحزن لدى أبطال وجمهور سلسلة أفلام «Harry Potter»، وحرص عدد كبير من الممثلين على وداع الفنان الراحل بكلمات مؤثرة عبر حسابتهم الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، من بينهم روبرت جرينت، الذي لعب دور «رون»، الذي قال في تغريدة عبر حسابه على «تويتر»، «سماع خبر رحيله يكسر القلب، تمامًا كما كان هاجريد في الكتب والأفلام، كان روبي في الحياة دافئا ورحيما ومرحا، رجل ذو قلب عملاق، أرسل الحب إلى عائلته.. أراك على الجانب الأخر».

ومن جانبه، قال دانيال رادكليف في بيان: «كان روبي أحد أطرف الأشخاص الذين قابلتهم في حياتي، لدي ذكريات عزيزة بشكل خاص عنه وهو يحافظ على معنوياتنا، كان يروي القصص والنكات للحفاظ على الروح المعنوية، أشعر بأنني محظوظ بشكل لا يصدق لأنني التقيت به وعملت معه، وحزن للغاية لوفاته.. لقد كان ممثلًا رائعًا ورجلًا رائعًا».بينما كتبت إيما واتسون في تغريدة عبر حسابها على «تويتر»، «كان روبي الأكثر مرحا، كان يعتني ويهتم بي بشدة وكان عطوف تجاهي سواء عندما كنت طفلة أو عندما كبرت، كانت موهبته هائلة لدرجة أن كان يمكنه ملء أي مساحة بتألقه».