انطلاق الدراسة في عدة محافظات غدا.. بينها كفر الشيخ

تستعد عدة محافظات لبدء الدراسة غدا 30 سبتمبر الجاري، في بعض المدارس الحكومية، على أن تبدأ مدارس اللغات عملها الأحد المقبل الأول من أكتوبر، واستعدت مديريات التربية والتعليم للدراسة من خلال تجهيز وصيانة المدارس.

موعد بداية الدراسة في كفر الشيخ

واستعدت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ لانطلاق الدراسة غدا، من خلال أعمال صيانة المدارس، وتهذيب الأشجار وصيانة الأثاث، ومراجعة أعمال التزيين والتجميل بأحواش المدارس والفصول والأسوار لاستقبال الطلاب، بالإضافة لإزالة الإشغالات بمحيط المدارس.

انطلاق الدراسة في الإسكندرية غدا

وحددت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية موعد بدء الدراسة بالمدارس الحكومية، غدا السبت، وانتهت من استعدادات استقبال الطلاب غدا، وتمثلت في أعمال الإنشاءات والصيانة واستخدام الفراغات بكل المدارس على مستوى المحافظة، وزيادة عدد الفصول الدراسية لاستيعاب الكثافة الطلابية.

«تعليم الجيزة» تستعد للدراسة

كما تبدأ الدراسة غدا في المدارس الحكومية بمحافظة الجيزة، ويستمر تنظيم أعمال بدء الدراسة للفصول المختلفة تدريجيا على مدار الأسبوع، منعا للتكدس الطلابي.

محافظات تبدأ الدراسة بها أول أكتوبر

وفي محافظة المنوفية تبدأ الدراسة، وفقا لمديرية التربية والتعليم، الأحد 1 أكتوبر بالتدريج على مدار يومي الأحد والاثنين، على أن تستقر الدراسة بها لكل الطلاب يوم الاثنين.

كما تستعد محافظة مطروح لانطلاق الدراسة الأحد المقبل، بعد أن أنهت مديرية التربية والتعليم الاستعدادات اللازمة لبداية العام الدراسي الجديد.