مدارس تعمل بنظام الفترتين في العام الدراسي الجديد.. اعرفها

أعلنت مديرية التربية والتعليم في شمال سيناء، أسماء المدارس التي تنطلق بها الدراسة السبت المقبل، تعمل بنظام الفترتين، خلال العام الدراسي الجديد 2023/2024 والتي جاءت كالتالي:

مدارس تعمل بنظام الفترتين في شمال سيناء:

- مدرسة آل ذكري وعدد الطلاب بها 1226 طالبا.

- مدرسة آل أيوب وعدد الطلاب 487 طالبا.

- مدرسة الشهيد طيار جميل وهبي وعدد الطلبة 406 طلاب.

- تجمع الصالحون الابتدائية وعدد الطلاب 103 طلاب.

- مدرسة زارع الخير عدد الطلاب 178.

- مدرسة عايش الأسمر الابتدائية وعدد الطلاب 939.

- مدرسة العاشر من رمضان الابتدائية وعدد الطلاب 709.

- مدرسة بسمة سعيد راشد وعدد الطلاب 1410.

- مدرسة فاطمة الزهراء الإعدادية بنات، وعدد الطلاب 868.

- مدرسة المساعيد بنين، وعدد الطلاب 743.

- مدرسة عمرو شكري الثانوية العسكرية وعدد الطلاب 1528.

- مدرسة عماد الدين أيوب الثانوية وعدد الطلاب 643.

عدد طلاب الإدارات التعليمية في شمال سيناء

وأضاف البيان أن إجمالي إدارة العريش هو 9240 طالبا وطالبة، أما مدارس بئر العبد ويبلغ عددهم 1870 طالبا وطالبة جاءت كالتالي:

- مدرسة بئر العبد الابتدائية عدد الطلاب 1149.

- مدرسة بئر العبد الإعدادية عدد الطلاب 721.

فيما جاء عدد الطلاب بإدارة الحسنة 5430 وعدد المدارس 75 مدرسة.

وإدارة نخل التعليمية جاءت كالتالي: عدد الطلاب 1717 وعدد المدارس 40 مدرسة.

هذا وأعلنت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء عن جاهزيتها بشكل تام للعام الدراسي الجديد.