جامعة المنيا الأهلية تحدد أول أيام العام الدراسي الجديد

أعلنت جامعة المنيا الأهلية بدأ العام الدراسي الجديد الاثنين المقبل، وستبدأ الفعاليات لبداية الدراسة بجامعة المنيا الأهلية قبلها بيوم بلقاء تعريفي مع الدكتور عصام الدين فرحات، القائم بأعمال رئيس الجامعة الأهلية، بحضور نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية.

تقديم هدايا تذكارية لكل طالب

وذكر بيان أصدرته جامعة المنيا الأهلية، إن عمداء الكليات سيحضرون الأحد المقبل في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً بمسرح جامعة المنيا الحكومية لتقديم هدايا تذكارية لكل طالب.

وأشار البيان، أن يكون الحضور لمقر جامعة المنيا الأهلية بمدينة المنيا الجديدة سيكون اعتبارا من الإثنين الموافق 2 أكتوبر، بعقد لقاءات تفصيلية لطلاب كل كلية مع عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس المكلفين بالتدريس بكل كلية.

تأجيل الكشف الطبي بكلية الآداب

علي جانب آخر، أعلن رئيس جامعة المنيا، بأنه بناءً على قرار رئاسة مجلس الوزراء بأن يكون الخميس إجازة رسمية للعاملين بالوزارات والمصالح الحكومية، بمناسبة المولد النبوي الشريف، فقد تقرر ترحيل موعد الكشف الطبي لطلاب كلية الآداب طالبات ليوم الأحد 1 أكتوبر، والآداب طلبة الاثنين 2 أكتوبر، على أن يتم الكشف الطبي للمتخلفين لجميع الكليات الثلاثاء 3 أكتوبر.