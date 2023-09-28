استعدادات مكثفة لبدء العام الدراسي الجديد في المنوفية

تواصل الوحدات المحلية لمراكز ومدن وقرى المنوفية، وبالتنسيق التام مع الإدارات التعليمية جهودها لمتابعة بالمدارس والمنشآت التعليمية بكافة أرجاء المحافظة، وشن حملات نظافة بمحيطها، لرفع المخلفات وإزالة الإشغالات، ونقلها أولا بأول لتحقيق السيولة المرورية اللازمة، وتوفير بيئة صحية مناسبة للطلاب.

استعدادات المدراس للعام الدراسي الجديد في المنوفية

يأتي هذا في ضوء توجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بالمتابعة الدورية وتكثيف المرور الميداني على كافة المدارس بمختلف الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة للوقوف على كافة الترتيبات والاستعدادات النهائية لاستقبال العام الدراسي الجديد لضمان توفير مناخ تعليمي متميز وتحقيق الانضباط في العملية التعليمية حفاظاً على مصلحة الطلاب.

محافظ المنوفية يشدد على انتظام العملية التعليمية

ومن جانبه، شدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة الدورية لانتظام العملية التعليمية، والاستمرار في تفعيل غرف العمليات الفرعية وربطها بغرفة العمليات المركزية بالديوان العام وعرض تقارير دورية للوقوف على الحالة العامة وتذليل أية معوقات تواجه المنظومة للعمل على حلها فورًا.

جدير بالذكر أنه من المقرر بدء وانتظام الدراسة للصفوف الأولى بجميع المراحل التعليمية يوم الأحد الموافق 1/10/2023، على أن تنتظم الدراسة بكافة المراحل التعليمية اعتبارًا من اليوم التالي الاثنين 2 أكتوبر القادم، وذلك حرصًا على مستقبل الطلاب.