المواعيد الشتوية لغلق الكافيهات والمحلات.. التنفيذ يبدأ من اليوم

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إنّ المواعيد الشتوية لعمل وغلق الكافيهات والمقاهي والمطاعم ستبدأ من اليوم وفق القرار الوزاري رقم 456 لسنة 2020 الخاص بضبط العمل وترشيد الاستهلاك، إذ تمّ الانتهاء بالمواعيد الصيفية لغلق المحلات، وبدأ العمل بالمواعيد الشتوية حتى الخميس الأخير من أبريل المقبل.

وأضاف أنّ مواعيد فتح وغلق الكافيهات والمطاعم والبازارات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية وفق المواعيد الشتوية للمحلات تبدأ يوميًا من الخامسة صباحًا وتغلق في الـ12 منتصف الليل، مع مد العمل ساعة أيام العطلات الرسمية وأيام الخميس والجمعة بحيث تغلق المقاهي في الواحدة صباحًا، مع استمرار خدمة توصيل الطلبات للمطاعم والكافيهات على مدار 24 ساعة من أجل خدمة المواطنين، لافتا إلى أنّ غرفة عمليات الوزارة تواصل التنسيق مع غرف عمليات المحافظات للمتابعة المستمرة لتطبيق المواعيد الشتوية للمحلات والمطاعم والكافيهات والورش بمختلف المحافظات مع وجود لجان بالوحدات المحلية في المحافظات؛ لمتابعة تطبيق مواعيد عمل وغلق المقاهي والمطاعم والمحلات وفق المواعيد الشتوية.

مواعيد عمل المحلات

وأشار القرار رقم 456 الخاص بمواعيد عمل المحلات إلى أنّ المحلات تفتح أبوابها من السابعة صباحًا وتغلق الـ10 مساءً على أن يتم مد العمل أيام الخميس والجمعة والإجازات والأعياد الرسمية حيث يتم غلق المقاهي والمطاعم في الـ11 مساءً، أما مواعيد فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية يبدأ من الثامنة صباحًا حتى السادسة مساء، باستثناء الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود والتي تقدم خدمات عاجلة للمواطن ويصدر بها قرار من وزير التنمية المحلية.

أنشطة مستثناة من غلق المحلات

أما الأنشطة المستثناة من مواعيد غلق المحلات، فهي تشمل محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران، والأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضروات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.