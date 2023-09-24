«التنمية المحلية»: إحالة 774 موظفا بالمحليات إلى النيابات والشؤون القانونية خلال شهر

تلقي اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، تقريرا عن أبرز جهود قطاع التفتيش وتقويم الأداء والمتابعة في الوزارة من الزيارات التفتيشية المفاجئة على بعض الوحدات المحلية على مستوى الجمهورية، في الفترة من سبتمبر الماضي 2022 وحتى سبتمبر 2023، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمواجهة الفساد بكل قوة وحسم والعمل على سيادة القانون وترسيخ قيم النزاهة والشفافية في جميع عناصر الجهاز الإداري، في ظل وجودة إرادة سياسية حقيقية وقوية لمجابهة الفساد والسعي نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 والارتقاء بالحياة المعيشية للمواطنين وتحسين الخدمات المقدمة إليهم بما يحقق رضاهم.

467 حملة تفتيش في 25 محافظة

وأشار اللواء هشام آمنة، إلى أنّ فرق المتابعة في القطاع برئاسة اللواء أحمد عرفات، شنّت في الفترة من أول سبتمبر 2022 وحتى نهاية شهر سبتمبر، 467 حملة تفتيش في 25 محافظة، تضمنت التفتيش المفاجئ والمخطط، والحملات الميكانيكية ورصد التعديات ومخالفات البناء، ومتابعة الخطة الاستثمارية والتفتيش المالي والإداري، والنظافة والبيئة، وأداء المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية، والمرور الليلي للوقوف على مدى ترشيد الكهرباء وتوقيتات غلق المحال العامة، والتفتيش على مقرات برنامج «مشروعك».

وأوضح وزير التنمية المحلية، أنّه جرى تكليف القطاع خلال تلك الفترة بمتابعة جهود المحافظات بشأن التخلص من نواتج الترع والمصارف عقب التطهير مباشرة، ومتابعة ما يخص هياكل الإعلانات المقامة على الطرق العامة وأعلى العقارات لتلافي الآثار الناجمة عن العواصف والتغيرات المناخية مع قرب قدوم فصلي الخريف والشتاء، إضافة إلى مدى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين بالمراكز والمدن في جميع المحافظات.

وأضاف اللواء هشام آمنة، أنّ القطاع فحص 180 من شكاوى المواطنين في المحافظات، وتشمل التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وتراخيص البناء، والإشغالات، ومخالفات عامة ومالية وإدارية، ومرافق، وبيئة، لافتا إلى حرص الوزارة على التواصل مع المواطنين من خلال القطاع وحل الشكاوى المقدمة منهم والاستجابة لشكاواهم والرد عليها والتفاعل السريع مع المستجدات التي تهم الدولة المصرية واهتمامها بمشاركة المواطنين، ما كان له أثر طيب في نفوسهم لما تم تذليله من الصعوبات والمعوقات التي تقف أمام إنجاز مصالحهم.

وكشف اللواء هشام آمنة، عن أنّ الحملات خلال عام أسفرت عن إحالة 774 موظفا في الإدارة المحلية إلى النيابات العامة والإدارية والشؤون القانونية، لافتا إلى أنّ لجان التفتيش رصدت عدة مخالفات، واتخذت الإجراءات اللازمة للتعامل معها، وبينها قطع المرافق عن بعض المباني المخالفة، وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستغلال باكيات وأراضي أملاك الدولة غير المستغلة، وسرعة اتخاذ إجراءات طرح وإسناد أعمال رصف طرق، وتجديد تراخيص مركبات انتهت تراخيصها، وسرعة تحصيل مديونيات لصالح وحدات محلية، وتوجيه إنذار لبعض شركات النظافة بسبب شكاوى بعض المواطنين وسوء حالة النظافة في بعض المناطق، ومراجعة منظومة صرف مياه الأمطار.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أنّه جرى تكليف قطاع التفتيش بالمرور على بعض المراكز التكنولوجية بالمحافظات، لمتابعة تفعيل دور المراكز في سرعة وجودة تقديم الخدمات للمواطني، متابعا أنّه تم المرور على 192 مركزا تكنولوجيا في المحافظات، وترتب على الزيارات حصر طلبات الخدمات المتأخرة في كل مركز والتشديد علي سرعة إنهاء الطلبات، وتوجيه رؤساء المدن والأحياء بعدم نقل أي موظف تم تدريبه ويعمل بالمركز التكنولوجي لأي إدارة أخرى، ودعم المراكز التكنولوجية بالتجهيزات اللازمة للأجهزة الموجودة وتخصيص موظفين بالمراكز التكنولوجية لتسليم جميع طلبات المواطنين للشباك المختص لإنهاء الخدمات المطلوبة فى التوقيتات المحددة، وعدم تعامل الإدارات الخلفية مع المواطنين بصورة مباشرة.

وقال إنّ جولات قطاع التفتيش المفاجئة تناولت المرور على الحملات الميكانيكية في 25 محافظة، حيث أكد القطاع في توصياته على إعداد خطة صيانة لجميع المركبات بالوحدات المحلية، للحفاظ عليها وتقليل الأعطال وإنشاء منظومة التتبع الجغرافي GPS، لتقليل الفاقد من الوقود، ومتابعة المركبات من حيث السرعة التي يتم السير بها وخطوط سيرها، والإسراع في رفع كفاءة بعض المركبات وإعادة استخدامها.

تقييم الأداء

وبناء على تكليف وزير التنمية المحلية لقطاع التفتيش والمتابعة وتقييم الأداء، بالمرور على المحافظات ليلا للوقوف على تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بترشيد استهلاك الكهرباء، انتهت لجان القطاع من المرور على الأحياء والوحدات المحلية بالمحافظات، وسجلت اللجان الملاحظات الخاصة بتخفيض الإنارة في الشوارع والطرق الرئيسية، واستكمال تطبيق القرار الخاص بمواعيد إغلاق الكافيهات وبعض المحال التجارية والعامة والتزامها بمواعيد الغلق، والتنبيه على رؤساء الأحياء والوحدات المحلية بالمتابعة المستمرة تنفيذا للقرار في هذا الشأن.

دور قطاع التفتيش

وأشاد وزير التنمية المحلية، بجهود قطاع التفتيش والمتابعة بالوزارة خلال العام الماضي، مؤكدا تقديم كل الاهتمام للقطاع، ودعمه بصورة مستمرة بالعناصر الجيدة من الوزارة وتوفير الإمكانيات التي تساعده على تأدية دوره على أكمل وجه، ووجّه اللواء هشام آمنة برفع كفاءة ومهارات العاملين بالقطاع بصورة مستمرة من خلال تنفيذ المزيد من الدورات التدريبية المتخصصة بمركز التنمية المحلية بسقارة لأداء المهام والتكليفات الخاصة بالقطاع بأفضل صورة واحترافية.