«التنمية المحلية»: اليوم بدء تطبيق المواعيد الشتوية لغلق المحلات

أكد الدكتور خالد قاسم، مساعد وزيرالتنمية المحلية، أنّ وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع المحافظات بدأت تطبيق المواعيد الشتوية لغلق المحلات، اليوم، طبقًا لقرار وزير التنمية المحلية رقم 456 لسنة 2020، إذ تبدأ المواعيد الشتوية للمحلات من الخميس الأخير من سبتمبر وتستمر حتى الخميس الأخير من شهر سبتمبر.

وأضاف أن المواعيد الشتوية لغلق المحلات تشمل المحال والمولات التجارية والبازارات والمطاعم والكافيهات والأعمال الحرفية والورش لضبط الأداء، لافتًا إلى أن مواعيد المحلات والمولات التجارية تبدأ من الـ10 صباحا وحتى الـ10 مساء، عدا أيام الخميس والجمعة والعطلات الرسمية تغلق 11 مساء.

مواعيد المطاعم والكافيهات

وأوضح قاسم لـ«الوطن»، أنّ المواعيد الشتوية لغلق المحلات تشمل المطاعم والكافيهات حيث تعمل المطاعم والكافيهات من 5 صباحًا وتغلق في الـ12 منتصف الليل مع مد العمل ساعة أيام العطلات والخميس والجمعة، أما الورش والأعمال الحرفية فهي تبدأ العمل من الـ8 صباحا وحتى السادسة مساء باستثناء الورش ومحطات الوقود الموجودة على الطرق السريعة والمرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطنين.

خدمة «تيك أواي» 24 ساعة

وأشار إلى أنّ خدمة التيك أواي للمطاعم والكافيهات مستمرة على مدار 24 ساعة لتقديم خدمة للمواطنين، وتوجد أنشطة تعمل على مدار 24 ساعة خلال فترة المواعيد الشتوية لغلق المحلات ومنها محلات البقالة والدواجن والصيدليات ومحلات الخضار والفاكهة واسواق الجملة من أجل التيسير على المواطنين وتلبية احتياجاتهم على مدار اليوم، وذلك بالتنسيق مع المحافظات والجهات المختصة، مؤكدًا أنّ المواعيد الشتوية للمحلات تبدأ اعتبارًا من 29 سبتمبر 2023، وتستمر حتى الخميس الأخير من شهر أبريل المقبل.

وأوضح أن هناك لجان متابعة بالمحافظات مستمرة في متابعة تطبيق المواعيد الشتوية لغلق المحلات من أجل العمل على ترشيد الاستهلاك، والحفاظ على البيئة والحد من إزعاج السكان، وإتاحة الفرصة لشركات النظافة القيام بدورها لتنظيف الشوارع والميادين.