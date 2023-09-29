مسيرة لدعم الرئيس السيسي في منيا القمح بالشرقية

انطلقت مسيرة حاشدة في قرية المعالي التابعة لمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، اليوم الجمعة، لدعم ترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

انطلاق مسيرة دعم الرئيس من قرية المعالي

بدأت المسيرة بتجمع الأهالي وكبار عائلات وشباب وعمد القرى بمركز منيا القمح وأمانة حزب مستقبل وطن بالمركز، من أمام مقر النائب أحمد عبد الجواد نائب رئيس مستقبل وطن وأمين تنظيم مصر بقرية المعالي، وجابت عدد من الشوارع وصولا إلى مقر مكتب الشهر العقاري بمدينة منيا القمح لتحرير توكيلات للرئيس السيسي.

هتافات مؤيدة لدعم ترشح السيسي للرئاسة

ورفع المشاركون في المسيرة صور الرئيس وعلم مصر، ورددوا هتافات «بنحبك يا سيسي، إحنا معاك ياريس»، وغيرها من الهتافات الحماسية.

وقال النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أمين التنظيم بالحزب، إن الآلاف الذين حرروا توكيلات لدعم ترشح الرئيس السيسي لتولي فترة رئاسية جديدة يؤكد مدى الوعي بالجهود التي تبذلها الدولة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية على مدار السنين الماضية، والثقة في القيادة السياسية التي نجحت في الخروج بالبلد من الأزمات التي مرت بها على مدار السنوات الأخيرة.

استعادة الأمن والأمان والقضاء على الإرهاب

وأشار إلى أن حزب مستقبل وطن وكوادره بجميع المحافظات يؤكدون دعمهم الكامل والتام للرئيس السيسي، لافتا إلى أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس وتكاتف الشعب المصري استطاعت استعادة الأمن والأمان والقضاء على الإرهاب، وفي نفس الوقت التنمية في مختلف المجالات واستعادة مصر لدورها الإقليمي والدولي، وإحباط الكثير من الأجندات والمؤامرات التي كانت تدبر ضد مصر لزعزعة استقرارها.

المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة

ودعا الجميع إلى المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة والإدلاء بأصواتهم، مشيرا إلى إننا نمر بمرحلة ديمقراطية وتعزيز لمناخ الحريات، وإتاحة الفرصة لكل مواطن للتعبير عن رأيه بحرية تامة.