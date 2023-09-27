وكيل «صحة الشرقية» يوجه بإصلاح 3 ماكينات غسيل كلوي بمستشفى بلبيس

تفقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بالمرور على مستشفى بلبيس المركزي، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

وكيل صحة الشرقية يتفقد سير العمل بمستشفى بلبيس المركزي

تفقد وكيل الوزارة الأقسام الطبية المختلفة بالمستشفى، حيث تم المرور على قسم الاستقبال والطوارئ، وتم متابعة توقيع الكشف الطبي على المرضى بالاستقبال، وإجراء كافة الفحوصات المعملية والأشعة اللازمة لهم، والاطمئنان على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، والأمصال واللقاحات، وعلى سلامة الأجهزة الطبية، والإجراءات الخاصة بالصيانة الدورية، وكفاءة عمل جهاز الأشعة المقطعية، كما تفقد الصيدلية الموحدة للاستقبال والطوارئ، والتي تعمل على مدار الـ 24 ساعة.

ووجه بتحرير إحصائية لحصر الأصناف عالية الاستخدام، وتحديد أسباب ذلك، متفقدا قسم الكلى الصناعي، وحرص على الاستماع إلى المرضى أثناء إجراء جلسات الغسيل الكلوي، لمعرفة مدى رضاهم عن الخدمة الطبية المقدمة، وتوفير أي احتياجات طبية لهم، موجهاً مدير المستشفى بتوفير أوجه الرعاية الطبية للمرضى، مع صرف الوجبات الغذائية سواء الجافة أو المطهية لمرضى الكلى وفقاً لرغباتهم وبما يتناسب مع حالتهم الصحية.

إصلاح 3 ماكينات غسيل كلوي بمستشفى بلبيس

كما وجه وكيل وزارة الصحة بسرعة إصلاح 3 ماكينات غسيل كلوي معطلين من إجمالي 43 ماكينة، التي تخدم 192 مريضا، كما تفقد قسم النساء والتوليد، موجهاً بسرعة عمل الصيانة اللازمة لأعمال السباكة بالقسم.

كما ناقش الدكتور هشام مسعود خطة تطوير ورفع كفاءة وتوسعة قسم الكلى الصناعي، مع أحد ممثلي المجتمع المدني، وممثلي الشركة المنفذة، في حضور إدارة المستشفى، موجهاً بسرعة الانتهاء من المقايسات والرسومات الهندسية الخاصة بخطة التطوير للبدء في تنفيذ الأعمال والانتهاء منها في أسرع وقت لصالح المرضى.

وفي ختام الزيارة تفقد وكيل الوزارة أعمال التطوير الجارية لرفع كفاءة قسم الحضانات، لعمل التوسعة اللازمة للقسم من 16 إلى أكثر من 3p حضانة، وفقاً لمعايير الجودة وسياسات مكافحة العدوى، بتكلفة تقديرية تصل إلى 2.5 مليون جنيه، دعم من ميزانية المديرية.