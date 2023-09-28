وكيل «صحة الشرقية» للطلبة المتدربين: دوركم السيطرة على الأمراض في المهد

قال الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، إن هناك أهمية قصوى للدور الذي يلعبه المراقبين الصحيين في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، وذلك من خلال المهام الموكلة إليهم، والمسؤولية التي على عاتقهم في العمل الوقائي لمنع حدوث الأمراض والسيطرة عليها في المهد.

عمل المراقب الصحي بالإدارات الصحية

جاء ذلك خلال اجتماعه مع طلبة المعهد الفني الصحي شعبة المراقبين الصحيين دفعة 2023، والذين سيتم تدريبهم على عمل المراقب الصحي بالإدارات الصحية بمحافظة الشرقية، لمدة 6 أشهر، صباح اليوم الخميس، بقاعة الاجتماعات بديوان عام المديرية، في حضور مراقب أول المديرية.

الرقابة على الأغذية والتفتيش على المحلات والأسواق

وأشار وكيل وزارة الصحة إلى أن دور المراقب الصحي في الرقابة على الأغذية والتفتيش على المحلات والأسواق ومختلف المنشآت الغذائية، ومتابعة أعمال ترصد الأمراض المعدية، وأعمال صحة البيئة، والرقابة على مياه الشرب والصرف الصحي والصناعي، والسلامة والصحة المهنية، بالإضافة إلى متابعة أعمال التطعيمات الروتينية وغيرها حفاظاً على صحة الأطفال ووقايتهم من الأمراض، لافتاً إلى أهمية الجد والإخلاص في العمل، وخاصة أثناء متابعة الأعمال الوقائية، وغيرها.

كما أكد وكيل الوزارة على مراقب أول المديرية بأهمية تدريب الطلبة على كافة فنيات العمل، وتدريبهم عمليًا في الإدارات الصحية ذات التعداد السكاني العالي، والأعمال الوقائية المكثفة، ومؤكدًا على أهمية الاستثمار في العنصر البشري، والتدريب والتعليم الطبي المستمر لرفع كفاءة أداء العاملين بالقطاع الصحي، بما يساهم في الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بمحافظة الشرقية.