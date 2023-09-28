بعد توجيه الرئيس السيسي بعلاجه.. أول تعليق من «أشرف فولة» بطل كمال الأجسام

بعد أيام طويلة من التعب والبحث عن طريقة للعلاج للتخلص من الآلام التي لازمته وكادت تنهي حياته في أي لحظة؛ استجاب الرئيس عبدالفتاح السيسي، لبطل كمال الأجسام وبطل العالم السابق، أشرف أحمد ذكي، المعروف بـ«أشرف فولة» ليتم علاجه على نفقة الدولة، وذلك في إطار دعم الرئيس للرياضيين من أبناء الشعب المصري.

أشرف فولة قال في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنه لم يصدق نفسه، بعد أن تلقى مكالمة هاتفية من شخص، أبلغه أنه من مكتب رئاسة الجمهورية، وأن الرئيس أبلغ رسميًا بعلاجه وبحث حالته، وبعد 5 دقائق فوجئ بسيارات أسفل منزله: «لقيت سيارات كتير تحت البيت، فكرتهم من التلفزيون، بس بعد كده فوجئت إنهم طالبين مني أنزل عشان نروح مستشفى المعادي بعد توجيهات الرئيس».

استجابة الرئيس السيسي لعلاج بطل كمال الأجسام

الفرحة لم تفارق وجه بطل كمال الأجسام، فاستجاب الرئيس عبدالفتاح السيسي لصوته أخيرًا، وسيبدأ رحلة العلاج بعد تقييم حالته ووضع الخطة العلاجية المناسبة له على نفقة الدولة: «بشكر الرئيس السيسي من كل قلبي، مش قادر أصدق إنه استجاب لعلاجي، والحمد لله على كل حال، إن شاء الله أرجع أقوى وأفضل».

«أشرف فولة» يعاني من فشل كلوي

ويعاني أشرف فولة من فشل كلوي، ويحتاج جراحة عاجلة لزرع كلى: «ماكنتش قادر وكنت تعبان وكان عندي مشاكل في الكليتين وكنت بعمل غسيل كلوي، وبشكر كل الناس اللي اطمنت على صحتي، وكل تركيزي حاليًا على حالتي ووضعي الصحي».