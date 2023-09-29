«بيطري كفر الشيخ»: تحصين 32 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية

أكد الدكتور محمد بشار، وكيل وزارة الطب البيطري بكفر الشيخ، تحصين صغار الماشية من الأبقار والجاموس في عدة حملات بيطرية بالمحافظة، ضد أمراض الجلد العقدي والحمى القلاعية، وذلك بواقع 32 ألف رأس ماشية على نطاق قرى ومراكز محافظة كفر الشيخ.

تنمية الثروة الحيوانية في كفر الشيخ

وقال «بشار»، في تصريحات لـ«الوطن»، نسعى وبشكل دائم لتنمية صغار الثروة الحيوانية، والتي تعد من الثروات الهامة لإنتاج اللحوم والألبان في كفر الشيخ، وفي محافظات مصر، لافتا أننا نقوم من خلال الحملات البيطرية وبصفة دورية بتحصين الماشية للحفاظ عليها وزيادة أعدادها.

تحصينات هامة من 4 حتى 6 أشهر

وأضاف أننا نقوم بتحصين صغار الماشية في كفر الشيخ، من أعمار 4 حتى 6 أشهر، مشيرا أن تعداد الثروة الحيوانية في محافظة كفر الشيخ، تبلغ بنحو 212 ألف رأس ماشية.