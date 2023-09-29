توقيع مذكرة تعاون بين مصر والمغرب بمجالات السلامة النووية والإشعاعية

وقع الدكتور سامي شعبان رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، في ختام أعمال المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية المنعقد في فيينا، مذكرة تفاهم مع سعيد مولين مدير عام الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، لتبادل المعلومات التقنية والتعاون في مجالات السلامة النووية والإشعاعية والأمن النووي بحضور السفير محمد الملا سفير مصر في فيينا ومندوب مصر الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وسفير دولة المغرب عز الدين فرحان.

نقل المعرفة وتبادل الخبرات بين الجانبين في عدد من المجالات

أشارت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، في بيان، إلى أن مذكرة التعاون الموقعة تهدف إلى نقل المعرفة وتبادل الخبرات بين الجانبين في عدد من المجالات من بينها «اللوائح المتعلقة بالأمن والسلامة، الأمان النووي والإشعاعي، إجراءات الترخيص والإنفاذ والتفتيش؛ التعليم والتدريب وبناء القدرات؛ مشاريع التواصل والاستراتيجيات المتعلقة بها، تطوير الإطار التشريعي والتنظيمي في مجال السلامة والأمان النووي والإشعاعي والأمن النووي».

خطة عمل محددة بجدول زمني

وقالت الهيئة إنه من المقرر أن يتفرع عن هذا الاتفاق خطة عمل محددة بجدول زمني تجري متابعة تنفيذه بشكل دقيق، ومن المتوقع أن تضم خطة العمل عددا من الأنشطة من بينها؛ تنظيم دورات تدريبية، وورش العمل، والندوات، والاجتماعات، ومجموعات العمل، تبادل الزيارات العلمية وزيارات الخبراء، وتبادل العلماء والباحثين وغيرهم من المتخصصين للمشاركة في الأنشطة التي يقوم بها الطرفان.