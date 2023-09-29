أسعار الفراخ في بورصة الدواجن.. استقرار ملحوظ والكيلو يبدأ من 73 جنيها

استقرار كبير تشهده أسعار الدواجن اليوم الجمعة، في الأسواق وفي بورصة الدواجن، إذ تراوح سعر الفراخ البيضاء ما بين 73 إلى 91 جنيهًا للكيلو الواحد، وفقًا للأسعار المعلنة عبر بوابة مجلس الوزراء وبورصة الدواجن الرئيسية.

أسعار الدواجن البیضاء

سجلت أسعار الدواجن البيضاء في الأسواق 73 جنيها للكيلو، بينما تباع في المزرعة بسعر يتراوح ما بين 67 و68 جنيهًا.

أسعار الكتاكیت الیوم

أما أسعار الكتاكيت في الأسواق فكان متوسط السعر 24 جنيها، وتأتي أسعار الكتاكيت كالتالي:

- سعر الكتكوت الأبيض 23.75 جنيه.

- سعر الكتكوت البلدي 11.50 جنيه.

- سعر الكتكوت الساسو 18 جنيها.

وسجل أدنى سعر للفراخ البيضاء في الأسواق 60 جنيهًا، وفق بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء المصري.

أسعار البط الیوم

تراوحت أسعار البط ما بين 15 إلى 55 جنيهًا للكيلو، إذ سجل سعر البط المسكوفي في المزرعة 42 جنيهًا عمر يوم، والبط الفرنساوي 26 جنيهًا عمر يوم، وسعر البط المولار مستورد بلنشار 55 جنيهًا عمر 15 يوما.