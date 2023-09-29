استظل بها النبي وعمرها 1450 سنة.. معلومات عن شجرة «البقيعاوية» المعجزة

شجرة كبيرة دائرية، لونها أصفر محمر، يأتي إليها السياح من كل أنحاء العالم، رغم أن عمرها أكثر من 1450 عاما، تقع في منطقة الصفاوي في الأردن، على بعد 110 آلاف كيلومترات من شرق العاصمة عمّان، بعدما استظل بها النبي محمد «صلى الله عليه وسلم»، وفق باحثين.

معلومات عن شجرة البقيعاوية المعجزة

وتستعرض أبرز المعلومات عن الشجرة المعجزة، بعدما ذكر الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، أنها الشجرة الوحيدة التي استظل بها النبي في رحلته إلى الشام.

- تقع في نطاق قضاء الصفاوي «إجفيف» سابقا، وفق تصريحات صحفية لعبد القادر محمود، مدير آثار المفرق السابق بالأردن.

- كانت منطقة الشجرة مكانا للحضارات الإنسانية المتعاقبة منذ القدم، لتوافر المياه المتجمعة من مياه الأمطار عبر الأودية والشعاب العديدة المحيطة بالموقع من جهتي الشمال والغرب والشرق، خاصة وادي راجل.

- منطقة الشجرة تتميز بتربتها الخصبة الغرينية الحمراء.

- تتوسط الطريق التجاري المتشعب المؤدي إلى الشجرة نحو وادي السرحان وبصري الشام والشبيكة.

- أثناء رحلة الرسول إلى بلاد الشام، وجد شجرة قريبة من صومعة فاستظل بها.

- تنتمي هذه الشجرة إلى البطم الأطلسي المذكّر غير المثمر.

- يبلغ قطر جذعها 90 سنتيمترا ومحيطه 283 سنتيمترا.

- ترتفع أغصانها لتصل 11 مترا.

- تتسع الشجرة على مسافة 50 مترا.

- أوراق الشجرة المعجزة متساقطة مركبة ريشية تضم 3-4 أزواج من الوريقات ووريقة نهائية.

- الوريقات كاملة الحواف طول الواحدة منها من 2 إلى 5 سنتيمترات.

- ثمارها مفردة النواة حجمها بقدر حبة البازلاء.

- أزهارها عنقودية كثيرة التفرع أحادي الجنس وثنائي المسكن.

- لونها أصفر محمرّ قبل النضج، ثم مزرقة سوداء بعد النضج.

- ما تزال هذه الشجرة بكل بهائها وجمالها خالدة وحسنها عبر الزمان في أرض جرداء.

فوائد واستخدمات شجرة البقيعاوية

- يستخدمها السكان المحليون في خلطات الزعتر.

- تفرز أصماغ تشبه شجرة المستكة المطهرة لرائحة الفم، وفق عبد القادر محمود، مدير آثار المفرق السابق.