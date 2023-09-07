زراعة 17 ألف فدان فواكه في كفر الشيخ.. وإنتاجية الشجرة تصل إلى 10 أطنان

أكد الدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة في محافظة كفر الشيخ، أنّ المساحة الإجمالية للحدائق والبساتين والمجاورة للطريق الدولي الساحلي، بمركزي بلطيم ومطوبس، تبلغ نحو 17 ألف فدان من أشجار المانجو والتين، والرمان والجوافة والبرتقال واليوسفي والعنب، التي تعد مصدر دخل رئيسي للمزارعين بتلك المناطق، حيث يبلغ متوسط إنتاجية الفدان بنحو 150 ألف جنيه من تلك الفاكهة السابق ذكرها.

30 ألف مزارع يعملون بالبساتين

وأوضح «ناجح» في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ تلك البساتين توفر نحو 30 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة للعاملين بزراعتها، وكذلك من يبيعها ويسوقها للمواطنين، وتعتبر من الزراعات المربحة للغاية، لافتا إلى أنّ متوسط إنتاجية فدان الفاكهة نحو 10 أطنان.

محاصيل تجني ثمارها قريبًا

وأشار إلى أن بشاير البرتقال واليوسفي سيجري حصدها خلال أسبوعين، وهما من المحاصيل التصديرية المهمة لمصر، التي تعود على المزارعين اقتصاديا بالخير الوفير .