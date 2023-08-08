مشروع مربح من زراعة عين الجمل.. مكاسب الشجرة الواحدة 6 آلاف جنيه سنويا

تعد ثمرة عين الجمل من أهم وأغلى أنواع المكسرات، نظرًا لاحتوائها على العديد من الفيتامينات والفوائد الطبية، الأمر الذي جعل كثير من المواطنين يتوجهون لزراعة أشجار عين الجمل لجني الأموال، نظرًا للإنتاحية الكبيرة التي تحققها الشجرة الواحد وتصل إلى 40 كيلو، مما يساهم في تحقيق أرباح كبيرة للمزارعين.

إقبال المواطنين على زراعة أشجار عين الجمل

وقال عبدالله محمد عبدالحليم، أحد أصحاب المشاتل في محافظة المنوفية، إنّ هناك إقبالًا من المواطنين على شراء شتلات عين الجمل لزراعتها وتحقيق مكاسب منها، مشيرًا إلى أنّ إنتاجية الشجرة السنوية التي يبلغ عمرها 10 أعوام، تصل إلى 40 كيلو، بينما الشجرة في سن 5 أعوام تصل إنتاجيتها بين 15 و20 كيلو، وسعر الكيلو الواحد 300 جنيه، فيمكن تحقيق مكاسب تتراوح بين 3 و6 آلاف جنيه من الشجرة الواحدة سنويًا.

مكاسب شجرة عين الحمل تصل إلى 7 آلاف سنويًا

وأضاف «عبدالحليم» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ سعر الشتلة يتراوح بين 80 و150 جنيهًا، وعمر الشجرة يصل إلى 40 سنة، مؤكداً أنّ ارتفاعها يصل إلى 10 أمتار ويزيد عن ذلك كلما مر عليها العمر، ويزرع عين الجمل في الأرض الزراعية والصحراوية، ويتحمل الملوحة وارتفاع درجات الحرارة، ويحتاج إلى تسميد دوري وعناية مستمرة بالمياه.

وكيل زراعة المنوفية: المشاتل تبيع أشجار عين الجمل

وقال المهندس محمد التركاوي وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية، إنّ الظروف المناخية في مصر تؤثر على زراعة عين الجمل ولكن مع التطور التكنولوجي والهندسة الوراثية، قد يتم زراعته على مساحات كبيرة، مشيراً إلى أن المشاتل في المنوفية تبيع الشتلات وأشجار عين الجمل، لكنها ليست محصولا أساسيا مثل باقي المحاصيل.

وأضاف وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ الهندسة الوراثية تستطيع الوصول بعين الجمل إلى إنتاجية كبيرة والتغلب على التغييرات المناخية، مشيرًا إلى أنّ هناك بعض الفواكه لا يمكن زراعتها في مصر بسبب هذه التغيرات مثل «التفاح الأمريكاني» وأغلب أنواع أشجار المكسرات.