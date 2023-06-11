سامح الصريطي: مرسي لم يحترم القضاء.. والإعلان الدستوري رسخ للدكتاتورية

أكد الفنان الكبير سامح الصريطي، أن لقاءات الرئيس المعزول محمد مرسي مع الفنانين كانت حديثا ينقصه التنفيذ.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «الشاهد»، مع الإعلامي محمد الباز، والمُذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء اليوم السبت، أن مرسي لم يحترم القضاء والإعلان الدستوري رسخ للدكتاتورية.

رفض الوقوف أمام المحكمة الدستورية

وتابع: «كان انطباعي انه جميل وأنه ينقصه التنفيذ، وتساءلت هل هذا مجرد كلام لاحتواء الفنانين، وتجميعهم، والجلسة كانت إيجابية، ولكن كان هناك تحفظ وشكل من أشكال الريبة وعدم الاطمئنان، ومنذ الإعلان الدستوري لم نخرج من الشارع، ونزل الناس بالفعل في الشوارع، وتم إقامة خيمة خاصة بالفنانين».

ثورة 30 يونيو تعني الخلاص واستعادة الهوية المصرية

وأشار إلى أن ثورة 30 يونيو تعني الخلاص واستعادة الهوية المصرية، وحركة شعب بالكامل فرض إرادته، وتعني تلاحم الجيش مع الشعب، متابعا: «في أول الأمر قبلت تنصيب محمد مرسي، لأنه أتى نتيجة انتخابات شعبية وقلت ذلك في النقابة، إن ذلك عرس ديمقراطي وإن هذه هي النتيجة، وعلينا أن نقف وراء الرئيس المنتخب».

وأكمل: «لكن في داخلنا لم يكن هناك خوف على المهنة، لأن الفنان يستطيع أن يقول ما يشاء، لأنه يشعر أن هناك قاعدة شعبية تسانده، وكان الخوف في البداية على البلد بشكل عام، وفي الآخر خذلنا بعد الإعلان الدستوري».