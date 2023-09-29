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«المتحدة» تتقدم بخالص العزاء لمشيرة خطاب في وفاة نجلها

كتب:

شريف سليمان
03:19 م | الجمعة 29 سبتمبر 2023
الشركة المتحدة

الشركة المتحدة

تقدمت الشركة المتحدة للخدمات بخالص العزاء لمشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق وأسرتها في مصابها الأليم بوفاة نجلها.

وأصدرت الشركة بيانا: «تتقدم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والعاملين في قنواتها الإعلامية وإصداراتها وشركاتها بخالص العزاء لمشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان والأسرة الكريمة في مصابهم الكبير بوفاة نجلها محمود حسين خطاب.. للفقيد الرحمة وللأسرة خالص العزاء».

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