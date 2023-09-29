رسائل مهمة من «الشركة المتحدة» بشأن الانتخابات الرئاسية

4 رسائل مهمة أعلنت عنها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بعد الإعلان رسميًا عن بدء الاستحقاق الدستوري وإجراء الانتخابات الرئاسية، مؤكدة أنّها ستقف على مسافةٍ واحدة من جميع المرشحين وحملاتهم التزامًا بالدستور والقوانين وأكواد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بجميع قنواتها وصحفها ومواقعها، وكل وسائل الإعلام التابعة والمملوكة لها.

رسائل الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

- نقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين

- ننفتح على أخبار جميع المرشحين في المعركة الانتخابية

- تأهب جميع اصداراتنا لتقديم أكبر تغطية للحدث الأهم

- نرحب بالتواصل مع حملات المرشحين طبقا للقواعد المهنية

وأشارت إلى أنّها ستنفتح على أخبار جميع المرشحين في المعركة الانتخابية خلال فترة الدعاية وكذلك كل برامج وأنشطة المرشحين بما يعكس صورة مصر الحضارية وعراقة وريادة إعلامها، مؤكدة أنها متأهبة لتقديم أكبر تغطية للحدث الأهم في مصر؛ بداية من مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات وإعلان المخطط الزمني؛ وصولًا إلى إجراء الانتخابات والإعادة وفرز النتائج وإعلان الفائز.

موعد تلقي طلبات الترشح لرئاسة الجمهورية

وفي سياق متصل، من المقرر أن تبدأ عملية تلقي طلبات الترشح لرئاسة الجمهورية اعتباراً من 5 ديسمبر المقبل حتى يوم 14 من نفس الشهر، ثم إعلان ونشر القائمة المبدئية لأسماء لطالبي الترشح وأعداد المزكين والمؤيدين لكل منهم يوم 16 من شهر ديسمبر، ثم تلقي إعتراضات الترشح يومي الثلاثاء والأربعاء 17 و18 من شهر ديسمبر.