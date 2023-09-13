أشرف زكي: الشركة المتحدة أظهرت قيمة مصر الفنية والإعلامية

قال الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، إن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، استطاعت على مدار سنوات أن تظهر قيمة مصر الفنية والإعلامية.

أضاف «زكي» في بيان اليوم، أن مجهود الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، لم يقتصر على تقديم أعمال درامية فقط، بل على المستوى الإعلامي أيضا من خلال القنوات الإعلامية التابعة لها، مشيرا إلى أنه بخصوص الأعمال الدرامية فقدمت أعمالا مختلفة من خلال شركات إنتاج متعددة في السوق المصرية.

أوضح نقيب المهن التمثيلية، أن المتحدة للخدمات الإعلامية، لها مجهود واضح ومهم على الساحة العربية، خاصة في المحافل الفنية من بينها مؤخرا مهرجان القاهرة للدراما، الذي أظهر قوة مصر الفنية وريادتها علي الساحة.