الأمم المتحدة تعلن حياة كريمة أكبر مشروع تنموي يعمل على خفض نسب الفقر

قالت المبادرة الرئاسية لدعم وتطوير الريف المصري «حياة كريمة» في بيان صادر عنها اليوم، إنه جرى إعلانها من قبل منظمة الأمم المتحدة، كأكبر مشروع تنموي يعمل على حد نسب الفقر في القرى الريفية وتحقيق التنمية الحضارية.

حياة كريمة تسهم في تحسين حياة الملايين

أكدت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة بمصر إلينا بانوفا، أن نجاح الحكومة المصرية في تنفيذ المشروع القومي «حياة كريمة» بالشكل السليم، سوف يسهم في تحسين حال الملايين من المواطنين، خاصة من أهالي القرى الريفية الأكثر فقرا.

حياة كريمة أكبر مشروع للحد من الفقر

أشارت إلى أن منظمة الأمم المتحدة تعتبر المشروع القومي «حياة كريمة» أكبر برنامج على الإطلاق يعمل على الحد من الفقر، وذلك لأن تلك المشروعات تتضمن عددا من الجوانب الحياتية المختلفة، منها على سبيل المثال تحسين البنية التحتية، والتعليم والخدمات الصحية، والتوظيف والحد من الهجرة من الريف إلى المدينة.

وجاء في بيان المؤسسة، أن «بانوفا» قالت في لقاء صحفي، «إن منظمة الأمم المتحدة متفائلة جدا بنجاح مبادرة حياة كريمة»، وأشارت المؤسسة في بيانها إلى أن هاشتاج «مبادرة حياة كريمة» أصبح الأعلى تداولاً في مصر.