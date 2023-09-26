حياة كريمة تستكمل الجولة الثالثة من معسكر شباب الجامعات.. توعية وترفيه

تستكمل مؤسسة حياة كريمة، الجولة الثالثة من معسكر «شباب الجامعات» بالتعاون مع «ويل سبرينج»، إذ يستهدف المعسكر على مدار 3 أيام متواصلة؛ نشر ثقافة التطوع والتعريف بالمشروع القومي حياة كريمة من خلال مجموعة كبيرة من الفعاليات والأنشطة والمحاضرات.

وتأتي فعاليات معسكر حياة كريمة لشباب الجامعات، على شكل مسابقات وألعاب، باعتبارها الطريقة الأفضل لتوصيل المعلومة.

فعاليات معسكر حياة كريمة لشباب الجامعات

أعلنت مؤسسة حياة كريمة عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، أن معسكرات حياة كريمة مستمرة، والترشيح فيها يكون من الجهات الشريكة «ويل سبرينج، وزارة الشباب والرياضة، المجلس القومي للمرأة، الجامعات المصرية».

أول معسكرات حياة كريمة

وأطلقت مؤسسة حياة كريمة، أول معسكر تدريبي للشباب في مدينة دهب بمحافظة جنوب سيناء، بهدف التوعية والتعريف بالمشروعات القومية الكبرى وخاصة المشروع القومي حياة كريمة، وتنفيذ العديد من الأنشطة التوعوية.