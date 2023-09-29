منشد الشارقة: الوقوف على مسرح الأوبرا المصرية خطوة مميزة ومهيبة

قال محمود هلال، منشد الشارقة، إن دار الأوبرا تهتم بالإنشاد والتواشيح خاصة والقديم منها وكل عام يحتفلون بالمولد النبوي والاحتفالات الدينية، وكان الوقوف على مسرح الأوبرا خطوة مميزة ومهيبة فمسرح الأوبرا يختلف عن أي مسرح آخر لأنه وقف عليه أغلب العظماء مثل استديو الإذاعة بعظمته.

الإنشاد الديني يحتاج إلى روح الشرق

وأضاف «هلال» خلال استضافته عبر برنامج «مدد»، المذاع عبر شاشة قنوات «الحياة»، أن دار الأوبرا يتم لعب التواشيح بها على الموسيقى ويعتمدون على التراث، لافتًا إلى وجود تنوع بالفرقة الخاصة به لأن بالإنشاد الديني تحتاج إلى روح الشرق والروحانيات ويفضل عمل مزيج بين الشرق والغرب للوصول لكافة الأعمار، فـ«خير البارية» هي أنشودة وأغنية دينية بذات الوقت لها لحن ثابت بخلاف الإبتهالات التي يتم بها الارتجال مثل إذاعة القرآن الكريم والتواشيح الذي يعتبر لحن مقدم بشكل معين ويرتجل عليه بذات النغم والشكل.

أساس الإنشاد التواشيح

وتابع: أن بداية أغلب المغنيين الكبار كانت على التواشيح لأنها أصعب الأنواع، فالشيخ «علي محمود» هو المؤسس لذلك النوع وحمل توصيل ذلك النوع عبر التاريخ، مشيرًا إلى مشاركته بافتتاح مسجد «الفتاح العليم» وقد تم استقباله بحفاوة وكان ذلك بوقت كورونا ووجود المساجد المغلقة وإحساس المواطنين بأجواء رمضان وقد سعد بها المواطنون وبثت بداخله السعادة.