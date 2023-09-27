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مدير الفتوى بكاليفورنيا يكشف مظاهر الاحتفال بمولد النبي في أمريكا

كتب:

مريم جاد
09:08 م | الأربعاء 27 سبتمبر 2023
المدير العام لدار الفتوى بولاية كاليفورنيا

المدير العام لدار الفتوى بولاية كاليفورنيا

قال الدكتور بلال الحلاق المدير العام لدار الفتوى بولاية كاليفورنيا، إن ذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم، يوم مشهود من أيام الله، لافتا إلى أن النبي له منة على كل مؤمن، ما يستوجب الفرح والاحتفال بيوم مولده كما فعل وصام وشكر الله على نعمة الوجود.

المسلمون اعتادوا الاحتفال بالمولد النبوي من مئات السنين

وتابع المدير العام لدار الفتوى بولاية كاليفورنيا، خلال احتفالية خاصة بالمولد النبوي على قناة «الناس»، اليوم: «المسلمون اعتادوا في هذه الذكرى على الاحتفال منذ مئات السنين، وهنا في أمريكا يجتمع الناس في المدن الكبيرة لإحياء الذكرى العطرة بعمل خاص للأطفال كمسرحيات تبين السيرة النبوية، وكذلك تقديم ترفيه للأطفال ليعرفوا سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم».

أشار إلى أنه مهما وصف الواصفون سيدنا النبي لن يستطيعوا الوصول لوصفه، ويكفي ما وصفه به وما مدحه به رب العالمين في القرآن الكريم: «وإنك لعلي خلق عظيم».

احتفالا خاص بالمولد النبوى الشريف

تُقدّمُ قناة الناس اليوم الأربعاء، احتفالا بالمولد النبوي الشريف، بدأ من الساعة الواحدة ظهرا، عن الملامح الحضارية والقيم الإنسانية في سيرة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم.

وتقدم القناة باقةً مختارةً من البرامجِ النادرةِ والتراثيةِ، ولقاءاتٍ خاصةً مع كوكبةٍ من كبارِ العلماءِ والدعاةِ والواعظاتِ، تستعرضُ القناة فيها مولدَ سيدِنا رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، ونشأتَهُ المباركةَ، وشمائلَهُ الشريفةَ، ودور المرأة في حياتِه صلى الله عليه وسلم وحُكمَ الِاحتفالِ بمولدِهِ صلى الله عليه وسلم.

وتختم الاحتفالية بسهرةٍ خاصةٍ مع باقةٍ متميزةٍ منَ الأناشيدِ والمدائحِ النبوية.

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