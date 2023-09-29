افتتاح مسجد جديد في شبين القناطر بالقليوبية بتكلفة 3 ملايين جنيه

افتتح الشيخ صفوت أبو السعود، وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، مسجد نور الإسلام بكفر شبين بمدينة شبين القناطر، عقب إعادة إحلاله وتجديده بالكامل على مساحة بلغت 330 مترا، بتكلفة إجمالية بلغت 3 ملايين جنيه.

افتتاح مسجد جديد بتكلفة 3 ملايين جنيه

وقال وكيل وزارة الأوقاف لـ«الوطن»، إن المسجد تم بنائه على أحدث الطرز الإسلامية مع إنشاء المئذنة على ذات الطراز.

وألقى وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، خطبة الجمعة التي تناولت «جوانب الرحمة المحمدية» في إطار احتفالات العالم بميلاد رسول الإنسانية، وقام بالتأكيد على مظاهر الرحمة في حياة الرسول الكريم التي كان يبذلها لكل بني البشر على اختلاف أعراقهم وجنسياتهم ودياناتهم مع بذل الرحمة لكل الكائنات للحيوان والطيور، بل وحتى الجمادات.

حضور كثيف من المواطنين

وشهد الافتتاح حضور القيادات السياسية والتنفيذية بالمحافظة، وكذلك عدد كبير من المواطنين الذين عبروا عن سعادتهم بمثل هذه الافتتاحات، داعين الله تعالى أن تظل مصر قبلة للعالمين مسلمين وغير مسلمين.