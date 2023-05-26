«أوقاف القليوبية» تفتتح مسجدين جديدين في جمعة الصلاة على النبي محمد 

افتتح الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية اليوم الجمعة، مسجدين جديدين في جمعة الصلاة علي النبي محمد علية الصلاة والسلام، حيث كان الأول مسجد الوحيد بعزبة رستم بقرية باسوس بمدينة القناطر، بحضور فضيلة الشيخ عبدالرحمن رضوان مدير إدارة الدعوة بالمديرية حيث جرى إحلال وتجديد المسجد المذكور بالكامل على مساحة 220 متر تقريباً بتكلفة إجمالية بلغت مليون جنيه.

افتتاح مسجدين في جمعة حب النبي بالقليوبية

أوضح وكيل وزارة الأوقاف في بيان له أنه بعد بافتتاح المسجد الثاني بقرية منشأة الكرام بمدينة شبين القناطر، وهو مسجد عباد الرحمن وهو إنشاء جديد بلغت مساحته حوالى 320 مترًا بتكلفة إجمالية بلغت 2 مليون جنيه تقريبا.

فضل الصلاة والسلام على خير الأنام

أوضح وكيل وزارة الأوقاف أن خطبة الجمعة تناولت موضوع فضل الصلاة والسلام على خير الأنام، حيث أكد في الخطبة أن الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله لا يوفق إليها إلا كل تقى ولا يشاغب عليها ويتنكر لها إلا كل شقي وهى مراد كل طالب وقبلة كل راجي وراحة كل داعي وهي ملاذًا لكل خائف وهى الفرج لكل مهموم.

أشاد وكيل وزارة الأوقاف بهذا التوجه من وزارة لأوقاف لتعليم أبنائنا فضل الصلاة على سيدنا النبي وربطهم بمحبته صلى الله عليه وسلم إضافة لترديد الصيغة الإبراهيمية عقب صلاة الجمعة اليوم، حتى يتعود عليها الأبناء والأحباب دون التفات لجماعة المراهقين الذين بهتوا ودحروا بحب المصريين الشديد للصلاة على رسول الله ولم يلتفتوا إلى دعاواهم الخبيثة لصرف الناس عن تلبية الدعوة لترديد الصلاة على النبي بعد الجمعة اليوم، لتظل مصر بأزهرها وأوقافها ومؤسساتها الدينية حصناً وسداً فى وجه دعاة الفتنة ومحرضي الخلافات من أعداء الدين والوطن.

جاء ذلك وسط حضور خالد العرفي رئيس مجلس مدينة شبين القناطر وحضور كثيف من المواطنين الذين عبروا عن سعادتهم بافتتاح بيوت الله.