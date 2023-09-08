«أوقاف القليوبية»: 3 مساجد جديدة تدخل الخدمة بتكلفة 5.1 مليون جنيه

افتتح الشيخ صفوت أبو السعود، وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، 3 مساجد جديدة بتكلفة 5.1 مليون جنيه تحت شعار «خدمة بيوت الله شرف».

المساجد الجديدة في القليوبية

أوضح وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية أن المساجد الجديدة التي تم افتتاحها اليوم ودخلت الخدمة كالتالي:

- مسجد السلام بعزبة حسن خليل بمدينة الخانكة وذلك بعد إعادة إحلاله وتجديده بالكامل وفرشه بالسجاد الجديد على مساحة 300 متر تقريبا بتكلفة إجمالية بلغت حوالي 2 مليون جنيه.

- مسجد الوكلاء بمدينة شبين القناطر وذلك بعد عمل صيانة وترميم بالكامل مع تجديد دورة المياه والميضة بتكلفة إجمالية بلغت حوالى 600 ألف جنيه.

- مسجد الرحمة بقرية عرب الغديري بمدينة طوخ وذلك بعد إعادة إحلاله وتجديده بالكامل وفرشه بالسجاد الجديد من وزارة الأوقاف وبلغت مساحته 330 مترا بتكلفة إجمالية بلغت 2.5 مليون جنيه.

خطبة الجمعة عن «حال النبي صلى الله عليه وسلم مع ربه»

وخلال افتتاح المسجد ألقى وكيل وزارة الأوقاف خطبة الجمعة «حال النبى صلى الله عليه وسلم مع ربه»، مشيرا إلى قيمة ومكانة الجناب المحمدى الشريف من خلال قوله صلى الله عليه وسلم «إنما أنا قاسم والله هو المعطى» حيث لا وصول إلى حضرة الحق إلا من خلال طريق سيد الخلق.

وأضاف أنه جاء القرآن الكريم بالكامل إما مخاطباً لرسول الله أو متحدثاً عنه أو شارحاً لقصص السابقين من الأنبياء والأمم ولعل أول ما نزل من القرآن جاء، معبراً عن ذلك حيث كان أول ما نزل عبارة عن خطاب مباشر من الله لرسول الله «اقرأ باسم ربك الذى خلق».

وأضاف أنه وصل الأمر فى القرآن لبيان الحالة بين الله ورسول الله أن جعل تحقيق طاعة الله متوقفاً على طاعة رسول الله «من يطع الرسول فقد أطاع الله».

ووجَّه وكيل الوزارة الخطاب للمصلين بأنه لا طريق لمحبة رسول الله إلا بالتخلق بأخلاقه واتباع منهجه والسير على سنته وإقتفاء أثره من خلال دراسة سيرته «لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر» حيث جاء ذلك وسط حضور كثيف من المواطنين الذين عبروا عن سعادتهم بمثل هذه الافتتاحات لبيوت الله وإعادة إحلالها وتجديدها وبصورة غير مسبوقة.