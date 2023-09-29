طريقة تفعيل الوضع الهادئ في إنستجرام.. «راحة وتركيز»

تتميز منصة إنستجرام، بوجود ما يعرف بالوضع الهادئ، وهي عملية تسمح بإيقاف إشعارات «Instagram» تلقائيًا كل يوم خلال فترة زمنية يتم اختارها، ويكون الإعداد الافتراضي كل ليلة من الساعة 11 مساءً إلى الساعة 7 صباحًا، ويمكنك تعديل هذه الساعات في الإعدادات؛ وفي السطور التالية تعرف على الطريقة التي يمكنك بها تفعيل ميزة الوضع الهادئ، وفق الموقع الرسمي لـ«إنستجرام».

طريقة تفعيل ميزة الوضع الهادئ

حتى يمكنك تشغيل ميزة الوضع الصامت في إنستجرام أو إيقافها، قم بالخطوات التالية:

-اضغط على صورة ملفك الشخصي في الجزء الأيسر أسفل الشاشة للانتقال إلى ملفك الشخصي.

-اضغط في الجزء العلوي الأيسر، ثم اضغط على «الإعدادات والخصوصية».

-انقر على الإشعارات.

-انقر فوق الوضع الهادئ.

-اضغط على مفتاح التبديل بجوار الوضع الهادئ لتشغيله أو إيقاف تشغيله.

-إذا قمت بتشغيل الوضع الصامت، فيمكنك تغيير الوقت الذي يكون نشطًا فيه.

-يمكنك تشغيل الوضع الهادئ أو الصامت لمدة تصل إلى 12 ساعة كل يوم.

فوائد ميزة الوضع الهادئ:

عند تشغيل ميزة الوضع الهادئ في «Instagram» يمكنك إرسال الرسائل واستقبالها، وبعدها تتغير حالة نشاطك إلى «في الوضع الهادئ»، وستتغير النقطة النشطة الخضراء إلى أيقونة القمر.

- سيحصل الأشخاص الذين يرسلون إليك رسائل على رد تلقائي يوضح أنه لن يتم إعلامك برسائلهم خلال هذا الوقت.

-عندما ينتهي الوضع الهادئ، ستحصل على ملخص لأي إشعارات أو رسائل جديدة تلقيتها أثناء وجودك في الوضع الهادئ.

-يهدف الوضع الهادئ إلى زيادة التركيز وتحسين الراحة والحد من استخدام «Instagram»، خاصة وأن متوسط ​​الوقت الذي يقضيه المستخدمون على هذه المنصة في تزايد وأصبح مصدر إلهاء يضر بالأداء، وحتى يصبح Instagram شبكة اجتماعية أقل سمية وغزوًا وأن يكون بمثابة ترفيه ضمن حدود زمنية صحية.

-يشبه الوضع الهادئ ميزة «عدم الإزعاج» على نظامي التشغيل iOS وAndroid ولكنه يؤثر فقط على Instagram، وهذا يعني أنه لا يزال بإمكانك تلقي الإشعارات من التطبيقات الأخرى، مثل الرسائل النصية ورسائل البريد الإلكتروني.