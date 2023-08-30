مصطفى قمر يروج لـ«أولاد حريم كريم» على إنستجرام: «مستنيكم في الإسكندرية»

روّج الفنان مصطفي قمر، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، لفيلمة الجديد «أولاد حريم كريم»، وهو الجزء الثاني من فيلمه السابق «حريم كريم».

ونشر مصطفى قمر البرومو الدعائي للفيلم، وعلّق عليه قائلا: «مستنيكم كمان ساعة في الإسكندرية، سينما جرين بلازا، حنغني لغاية حفلة 9، وهاحضر معاكوا الفيلم».

فيلم «أولاد حريم كريم»

فيلم «أولاد حريم كريم» من بطولة مصطفى قمر، وبسمة، وداليا البحيري، وعلا غانم، وخالد سرحان، وعمرو عبدالجليل، وتيام مصطفى قمر، ورنا رئيس، وهنا داود، وعدد من الوجوه الجديدة، والعمل من تأليف زينب عزيز، وإخراج علي إدريس.