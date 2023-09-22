محمد شاهين يطرح أغنية «داء الغياب» عبر «إنستجرام» (فيديو)

طرح محمد شاهين أغنيته الجديدة «داء الغياب»، عبر حسابه الرسمي بتطبيق تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام».

ونشر محمد شاهين الأغنية، وعلق عليها قائلا: أغنيتي الجديدة اسمعوها «داء الغياب»، من كلمات أحمد إبراهيم، ألحان محمد عبية، توزيع محمد عمار، ميكس ماستر محمد صقر.

أغنية «رصيد الستر»

ويأتي طرح محمد شاهين لأغنيته الجديدة بعد نجاح أغنية «رصيد الستر» التي لاقت تفاعلاً كبيراً من الجمهور، إذ تعاون فيها مع الشاعر أحمد شكري، ولحنها ووزعها إسلام مونتى.

أغنية «لون باهت» تحقق 3 ملايين مشاهدة

ويعيش محمد شاهين حالة من النجاح الفني، وذلك بعد تحقيق أغنية «لون باهت» لـ 3 ملايين مشاهدة، عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، وهي من كلمات محمد شافعي، وألحان وتوزيع إسلام رفعت، وتسجيل ومكس وماستر ماهر صلاح، وجيتار مصطفى أصلان، وعازفين عماد عزمي، وأحمد شرارة، ومحمود بخ، وحازم مجدي، وعمرو فصيح.