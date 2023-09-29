زحام على فروع الشهر العقاري بالأقصر لتحرير توكيلات تأييد للرئيس السيسي

شهدت فروع الشهر العقاري بمحافظة الأقصر، لليوم الخامس على التوالي، ازدحاما وإقبالا من المواطنين والأهالي، لتحرير توكيلات تأييد للرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الجمعة، إذ تعمل الفروع هذا اليوم وتشهد مكاتب التوثيق توافد العديد من الأهالي على مكاتب وفروع التوثيق لتحرير توكيلات مؤيدة لترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية، وذلك في أعقاب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات الاثنين الماضي بدء إجراءات الانتخابات وتحرير التوكيلات للمرشحين.

استراحات ومقاعد انتظار

من جانبها واصلت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الأقصر، عملها في تنظيم عملية تحرير التوكيلات عبر تجهيز استراحات ومقاعد انتظار أمام مقار الشهر العقاري، كما شارك فريق من المتطوعين من أعضاء الحزب بتنظيم وترتيب أعداد المواطنين الكبيرة التي توافدت على مكاتب التوثيق خلال أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس حتى اليوم الجمعة، إذ يقدم الفريق التسهيلات للمواطنين، أمام مقري الشهر العقاري بالقرنة والأقصر التي تشهد زحاماً وزيادة في أعداد الراغبين في تحرير توكيلات التأييد والدعم للرئيس عبد الفتاح السيسي للترشح للانتخابات الرئاسية والفوز بولاية رئاسية جديدة.

موعد الانتخابات

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، أعلنت موعد إجراء الانتخابات الرئاسية لعام 2024، التي ستبدأ أيام 10 و11 و12 من ديسمبر المقبل 2023