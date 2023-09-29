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عبد السند يمامة يحصل على 20 تأييدًا من أعضاء مجلس النواب لخوض انتخابات الرئاسة

كتب:

الوطن
04:23 م | الجمعة 29 سبتمبر 2023
عبد السند يمامة

عبد السند يمامة

قالت مصادر بحملة المرشح الرئاسي المحتمل عبد السند يمامة، إنه نجح في الحصول على 20 تزكية من أعضاء مجلس النواب، للترشح للانتخابات الرئاسية.

ويشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية، أن يزكي المترشح عشرون عضوا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل، وبحد أدنى 1000 من كل محافظة منها، وفي جميع الأحوال لا يجوز تأييد أكثر من مترشح.

وأوضحت المصادر، في تصريحات لـ«الوطن»، إن المرشح المحتمل، سيستكمل إجراءات الترشح، خلال الأيام المقبلة.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، أنها ستبدأ في تلقي طلبات الترشح من 5 إلى 14 أكتوبر المقبل، على أن يكون تصويت المصريين في الخارج لمدة 3 أيام، هي 1 و2 و3 ديسمبر المقبل، بينما يتم التصويت في داخل مصر أيام 10 و11 و12 من الشهر نفسه.

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