عبد السند يمامة يتفقد مكتب خدمة المواطنين: «الوفد» طوال تاريخه صوت الأمة

تفقد الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، مكتب خدمة المواطنين بالمقر الرئيسي للحزب، وذلك بعد قرار تفعيله ليكون ناقلا أمينا لصوت المواطنين وهمزة الوصل بين المواطنين والمسؤولين.

شرح تفصيلي من موظفي المكتب وكيفية استقبال طلبات المواطنين

واستمع رئيس الوفد إلى شرح تفصيلي من موظفي المكتب وكيف يتم استقبال طلبات المواطنين وتوصيلها للمسؤولين وذلك للعمل على تحقيقها من خلال الآليات المتبعة التي وضعها الحزب في هذا الشأن، ومنها جريدة الوفد من خلال صفحة متاعب الناس ونشر ردود المسؤولين أولًا بأول وتسليم الطلبات لنواب الحزب بمجلسي النواب والشيوخ.

وشدد رئيس الوفد على أهمية توصيل كل الطلبات التي تقدم من المواطنين لتحقيق التواصل بين المواطنين والمسؤولين، وتوصيل صوت المواطن إلى مسؤولى الوزراء ورؤساء الهيئات والمؤسسات، من أجل بحث وتنفيذ الطلبات تيسيرا على المواطنين.

يمامة: الحزب طوال تاريخه هو المعبر الحقيقي عن آمال وطموحات الشعب

وأكد رئيس الوفد أن الحزب طوال تاريخه هو صوت الأمة وهو المعبر الحقيقي عن آمال وطموحات الشعب وداعم حقيقي للدولة المصرية، لذلك فإن مكتب خدمة المواطنين يتلقى طلبات المواطنين من جميع أنحاء الجمهورية يوميا بمقر الحزب.

يذكر أن الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، قد وافق على الطلب المقدم من سعد بدير عضو مجلس النواب السابق عن حزب الوفد، بتفعيل دور مكتب خدمة المواطنين بمقر الحزب الرئيسي بالدقي، على أن يختص المكتب بتلقي طلبات المواطنين من جميع أنحاء الجمهورية يوميا، وذلك عن طريق مندوب يتواجد في الحزب بشكل يومي لجمع هذه الطلبات، لتوزيعها على المسئولين من الوزراء والمحافظين بمساعدة نواب الحزب وتسهيل مهمة التواصل مع المسؤولين.