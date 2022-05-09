لجنة الأحزاب السياسية تقر انتخاب عبد السند يمامة رئيسا لحزب الوفد

قررت لجنة الأحزاب السياسية في جلستها المنعقدة في 8 مايو 2022، التأشير بسجلات اللجنة بقرارات المؤتمر العام للحزب بتاريخ 11 مارس 2022 وأخصها ما أسفر عنه من انتخاب الدكتور عبد السند حسن محمد يمامة وشهرته عبد السند يمامة رئيسًا لحزب الوفد.

وكانت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات رئاسة حزب الوفد قد أعلنت في 11 مارس الماضي فوز الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد خلفًا لبهاء الدين أبو شقة لفترة انتخابية تمتد حتى عام 2026، بفارق 120 صوتًا عن أبو شقة.

تنافس أبو شقة ويمامة على رئاسة حزب الوفد

وكانت انتخابات حزب الوفد قد لاختيار رئيس الحزب لمدة 4 سنوات مقبلة، وخاض الانتخابات على منصب رئيس الحزب المرشحان المستشار بهاء الدين أبوشقة، الرئيس السابق للحزب، والدكتور عبد السند يمامة، عضو الهيئة العليا للحزب، بعد أن تلقت اللجنة المشرفة على انتخابات رئاسة حزب الوفد، طلبا من المهندس ياسر قورة، المرشح السابق، اعتذر فيه عن خوض الانتخابات.

انتخابات الوفد

يذكر أن من كان لهم حق التصويت في انتخابات رئاسة الوفد 6770 ناخبا، يدلون بأصواتهم في 20 لجنة، منها لجنتان لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، تحت إشراف قضائي كامل، متمثل في هيئة النيابة الإدارية، وكانت اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات قد اطمأنت تماماً على كل الإجراءات المتعلقة بالعملية الانتخابية.