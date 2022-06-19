حازم عمر: مبادرة حياة كريمة غيرت شكل الريف في مصر

خصص برنامج «مساء DMC»، فقرته الحوارية الثانية للحديث حول ملف المحليات مع ممثلي الأحزاب السياسية، قبل انطلاق الحوار الوطني خلال الشهر المقبل.

وقال النائب حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، إن الريف المصري دائما يهتم بالمحليات عن باقي محافظات الجمهورية، إذ أن الريف دائما ما يهتم بالخدمات، لذا فقد اهتم مشروع حياة كريمة، بالأرياف حتى أعطى حالة من الرضا والثقة لدى المواطنين، «صعب أن حد يتولى منصب تنفيذي ويقابل كل المواطنين».

عمر: الشعب المصري لا يستطيع التغيير بشكل مفاجئ

أضاف «عمر»، خلال استضافته بالبرنامج، وتقدمه الإعلامية إنجي القاضي، المذاع على فضائية «DMC»، أن مبادرة حياة كريمة قد وفرت حياة جيدة للمواطنين في الريف بشكل أكبر من الحضر.

واستطرد: «ما زال يوجد مشكلة تمنع بدء انتخابات المحليات، إذ أن الدستور وضع مادة تخص خصوصيات المجتمع المصري، وكيفية تطبيق التقسيمة التي ظهرت في الدستور على أرض الواقع، وسيكون هناك تخوف من الأداء لأن المجالس المحلية محتاجه ناس ذوى خبرات وفنيين».

حماة وطن: نستطيع البدء بانتخابات المحليات خلال الوقت الراهن

فيما أوضح النائب أحمد بهاء، رئيس الهيئة البرلمانية لحماة وطن، أن الأزمة الخاصة بالمحليات، سببها أن البنية التحتية للعمل السياسي خلال الفترة الماضية، لم تكن مؤهلة للتواجد في الانتخابات المحلية، التي تقام على مستوى الجمهورية، «النهاردة فيه 5 أحزاب أقوياء بالإضافة إلى أحزاب أخرى عندها من القواعد والقدرة في إدارة انتخابات المحليات».

بهاء: المشهد الحالي ظهر مختلفا تماما عما كان عليه منذ 8 سنوات

أكد «بهاء»، خلال استضافته بالبرنامج، أن المشهد الحالي في العمل السياسي، بات أكثر استقرارا عما كان عليه من قبل، إذ أن المشهد الحالي ظهر مختلفا تماما، عن ما كان عليه قبيل 8 سنوات من الآن، «بقى عندنا أحزاب قادرة أن تدير انتخابات المحليات، وحماة وطن موجود في 27 محافظة بوحدات حزبية عده».