«الثقافة» تعلن شروط التقديم لمسابقة «ابن خلدون» بالتعاون بين مصر وتونس

أعلن قطاع الإنتاج الثقافي في وزارة الثقافة برئاسة المخرج خالد جلال، إطلاق مسابقة بحثية حول أعمال «ابن خلدون» التونسي الأصل والذي أمضى جزءا كبيرا من حياته في مصر، ويأتي ذبك في ضوء إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والرئيس قيس بن سعيد رئيس الجمهورية التونسية عام 2021 – 2022 عاما للثقافة المصرية التونسية، وبرعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة.

تفاصيل مسابقة ابن خلدون

وتقام المسابقة من خلال مكتبة القاهرة الكبرى التابعة للإنتاج الثقافي، بالتعاون مع المجلس الأعلى للثقافة وقطاع العلاقات الثقافية الخارجية، والمسابقة موجهة للباحثين والمهتمين في كل من مصر وتونس في المجالات البحثية التالية:

- الواقع العربي في كتابات ابن خلدون.

- الفكر الاستشرافي في فلسفة ابن خلدون.

- قراءة تحليلية في مقدمة ابن خلدون.

- أثر ابن خلدون في تأسيس علم الاجتماع، وامتداد فكره إلى الغرب.

شروط المسابقة

- أن يكون المتقدم مصري أو تونسي الجنسية.

- ألا يقل عدد كلمات البحث عن 10 آلاف كلمة، ولا يزيد عن 15 ألف كلمة.

- الالتزام بقواعد البحث العلمي، وخاصة فيما يتعلق بالمراجع العلمية.

- تكتب الأبحاث على الكومبيوتر، بنط 14، والعناوين بنط 16.

- يقدم الباحث ملخصا للبحث في حدود 500 كلمة يتضمن موضوع البحث وخطته.

- ترسل الأعمال على البريد الإلكتروني‏ ebnkhaldouncompetition@gmail.com

- أخر موعد لقبول الأبحاث 15 نوفمبر 2021.

وقد أعلن الرئيس السيسي، خلال زيارة الرئيس التونسي قيس سعيد إلى مصر في أبريل الماضي، عام 2021-2022 عاما للثقافة المصرية التونسية، يهدف إلى تكثيف التبادل الثقافي والفني بين مصر وتونس خلال العام الجاري من خلال تنفيذ فعاليات عام «مصر ــ تونس»، والتي تستهدف توطيد أواصر الصداقة بين البلدين، وبدأت الفعاليات المشتركة في يونيو الماضي بأمسية ثقافية في المجلس الأعلى للثقافة بحضور السفير التونسي في القاهرة محمد بن يوسف، ومن المقرر أن يتم تنظيم العديد من الفعاليات خلال الفترة المقبلة، في إطار التبادل الثقافي بين البلدين.