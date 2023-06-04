جلست مكان ابن خلدون وابن الهيثم.. كواليس جديدة من جولة زوجة بايدن في الأزهر

كشف الدكتور سلامة داوود، رئيس جامعة الأزهر، تفاصيل جولة جيل بايدن قرينة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، داخل الجامع الأزهر.

وقال خلال حواره ببرنامج «من مصر» الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، على قناة «سي بي سي»: «شرفنا بزيارة السيدة الأمريكية الأولى جيل بايدن، فقد كانت في دهشة حينما رأت عمارة إسلامية من كيان فريد ووقفت أمام المآذن والقباب، وانبهرت بعمارة الجامع الأزهر».

زارت الرواق الجوهري الذي أسسه أحد قادرة المماليك

وواصل: «جيل بايدن، قرينة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية كانت محبة ومتشوقة جدًا ووقفت أمام المحراب والمنبر، وزارت الرواق الجوهري الذي أسسه أحد قادرة المماليك، فقد كان عبارة عن مدرسة صغيرة ملحقة بالجامع الأزهر، ودخلت الجامع ورأت العمارة، والزخارف رأت كيف أن المسجد في الداخل الهواء جميل جدًا رغم ارتفاع درجات الحرارة في ذلكم اليوم وفتحت الخزائن التي كانت توضع فيها الكتب والأقلام.

700 طالب أمريكي يدرسون في الأزهر الشريف

وأشار إلى أن جيل بايدن، قرينة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية تحدثت عن المراحل التي مر بها الأزهر الشريف عبر التاريخ.

وواصل: «أخبرتها أن حسن ابن الهيثم وابن خلدون جلسا في هذا المكان الذي تجلسين فيه، وهي مثقفة جدًا»، مشيرًا إلى وجود 700 طالب أمريكي يدرسون في الأزهر الشريف.